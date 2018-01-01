RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 971972973974>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:29

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

... що то таке "дохідний будинок"???
- це так назвали гуртожиток на новий лад?
- чи це так назвали дачний будинок на 4-10 кімнат/номерів?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6267
З нами з: 19.10.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:13

  antey1969 написав:Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком

Скоро світова криза вдарить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19785
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:14

Не читает Доллярчик книги.
Это многоквартирный дом, построенный/выкупленный под аренду.
Vlad442
 
Повідомлень: 5406
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:38

  baraka написав:
  antey1969 написав:Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком


как долго смотрит?
мона ссыль плиз?

https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329
Смотрите.
Понижение индекса пошло раньше, но с Нового года - устойчиво ниже прогноза.
До паники далеко, но посмотрите индекс за максимальный отрезок. Некоторые тенденции прослеживаются.
Учтите к тому же, что экономика Штатов сейчас на пиковом росте, а безработица на минимуме. На этом фоне такая кардинальная разнонаправленность выглядит настораживающе.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8241
З нами з: 30.11.11
Подякував: 991 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:17

  antey1969 написав:
  baraka написав:
  antey1969 написав:Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком


как долго смотрит?
мона ссыль плиз?

https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329
Смотрите.
Понижение индекса пошло раньше, но с Нового года - устойчиво ниже прогноза.
До паники далеко, но посмотрите индекс за максимальный отрезок. Некоторые тенденции прослеживаются.
Учтите к тому же, что экономика Штатов сейчас на пиковом росте, а безработица на минимуме. На этом фоне такая кардинальная разнонаправленность выглядит настораживающе.


спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"
baraka
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 09.10.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята,на мировой кризис нечего смотреть,там будет более менее нормально и стабильно,возможно будет замедление роста,но это не существенно и оттуда цунами ждать не стоит.
Бомба это действия одного очень успешного актёра,взлетевшего по социальной лестнице,если Приватик отправится в буду к старому\новому продюсеру сериалов про хорошего президента,то вот это будет первый звоночек,после которого нам МВФ официально сообщит о разводе и разрыве отношений,а за ним подтянутся и другие лица,которые активно выражают озабоченность по любому поводу,вот тогда будет интересно,а пока наблюдаем гривну по 26.30 и ждём роста хотелок на прелести в у.е.,ведь в гривнах будет меньше денег,надоподнимать прайс,чтотутдумать)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 30.12.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:32

  baraka написав:
спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"

Тогда был кризис, связанный с ипотекой, поэтому пошло крутое пике. Сейчас вроде бы как все более-менее прилично, так что и кривая получится более пологой.
Странно другое...
Вроде бы как локомотив американской экономики несется на всех парах, а композитный индекс, как опустился во время предыдущей избирательной кампании, так и елозил нехотя на приблизительно одном и том же уровне. А сейчас вроде бы как опять просадка нарисовалась. Но вот на чем? Гм, это большой вопрос.
Подозреваю, что повышение учетной ставки таки начинает сказываться на рынке.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8241
З нами з: 30.11.11
Подякував: 991 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  antey1969 написав:Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком

Скоро світова криза вдарить.
У нас было стратегическая сессия в Лондоне (международная корпорация) до 2024 (пятилетка :) ) и четко прозвучало - готовимся к кризису. Ориентир - осень 2020.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  antey1969 написав:
  baraka написав:[quote="4663642:antey1969"]Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком


как долго смотрит?
мона ссыль плиз?

https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329
Смотрите.
Понижение индекса пошло раньше, но с Нового года - устойчиво ниже прогноза.
До паники далеко, но посмотрите индекс за максимальный отрезок. Некоторые тенденции прослеживаются.
Учтите к тому же, что экономика Штатов сейчас на пиковом росте, а безработица на минимуме. На этом фоне такая кардинальная разнонаправленность выглядит настораживающе.


спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"[/quote]Вот и бьется с прогнозом наших корпоративщиков - у нас еще 1.5 года.
Но то такое... Знать бы где упадешь... )))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:51

  5396669 написав:
Frant написав:
  antey1969 написав:Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком

Скоро світова криза вдарить.
У нас было стратегическая сессия в Лондоне (международная корпорация) до 2024 (пятилетка :) ) и четко прозвучало - готовимся к кризису. Ориентир - осень 2020.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15414
З нами з: 09.03.14
Подякував: 924 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 971972973974>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex 85 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1410, 1411, 1412
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14119 2353841
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 18:50
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179687
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 49351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6648)
10.05.2019 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.