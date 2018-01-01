... що то таке "дохідний будинок"???
- це так назвали гуртожиток на новий лад?
- чи це так назвали дачний будинок на 4-10 кімнат/номерів?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:29
... зрозуміти незрозуміле! ©®™
... що то таке "дохідний будинок"???
- це так назвали гуртожиток на новий лад?
- чи це так назвали дачний будинок на 4-10 кімнат/номерів?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:13
Скоро світова криза вдарить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:14
Не читает Доллярчик книги.
Это многоквартирный дом, построенный/выкупленный под аренду.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:38
Смотрите.
Понижение индекса пошло раньше, но с Нового года - устойчиво ниже прогноза.
До паники далеко, но посмотрите индекс за максимальный отрезок. Некоторые тенденции прослеживаются.
Учтите к тому же, что экономика Штатов сейчас на пиковом росте, а безработица на минимуме. На этом фоне такая кардинальная разнонаправленность выглядит настораживающе.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:17
спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята,на мировой кризис нечего смотреть,там будет более менее нормально и стабильно,возможно будет замедление роста,но это не существенно и оттуда цунами ждать не стоит.
Бомба это действия одного очень успешного актёра,взлетевшего по социальной лестнице,если Приватик отправится в буду к старому\новому продюсеру сериалов про хорошего президента,то вот это будет первый звоночек,после которого нам МВФ официально сообщит о разводе и разрыве отношений,а за ним подтянутся и другие лица,которые активно выражают озабоченность по любому поводу,вот тогда будет интересно,а пока наблюдаем гривну по 26.30 и ждём роста хотелок на прелести в у.е.,ведь в гривнах будет меньше денег,надоподнимать прайс,чтотутдумать)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:32
Тогда был кризис, связанный с ипотекой, поэтому пошло крутое пике. Сейчас вроде бы как все более-менее прилично, так что и кривая получится более пологой.
Странно другое...
Вроде бы как локомотив американской экономики несется на всех парах, а композитный индекс, как опустился во время предыдущей избирательной кампании, так и елозил нехотя на приблизительно одном и том же уровне. А сейчас вроде бы как опять просадка нарисовалась. Но вот на чем? Гм, это большой вопрос.
Подозреваю, что повышение учетной ставки таки начинает сказываться на рынке.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У нас было стратегическая сессия в Лондоне (международная корпорация) до 2024 (пятилетка ) и четко прозвучало - готовимся к кризису. Ориентир - осень 2020.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"[/quote]Вот и бьется с прогнозом наших корпоративщиков - у нас еще 1.5 года.
Но то такое... Знать бы где упадешь... )))
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:51
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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