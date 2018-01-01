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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:54
flyman, да у нас и почти все предыдущие кризисы были прогнозируемыми. И что, многие подготовились? особенно в рамках страны?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:13
#секретиінвестицій©®™
... ну, я знав, що таке щось подібне роблять з заміським будинком, або дачею(якщо великий - розділяють на декілька номерів..... а, як малий - то добудовують по можливості ще пару номерів.....) - але, це має бути впритик до міста!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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