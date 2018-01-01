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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:54
flyman, да у нас и почти все предыдущие кризисы были прогнозируемыми. И что, многие подготовились? особенно в рамках страны?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:13
#секретиінвестицій©®™
... ну, я знав, що таке щось подібне роблять з заміським будинком, або дачею(якщо великий - розділяють на декілька номерів..... а, як малий - то добудовують по можливості ще пару номерів.....) - але, це має бути впритик до міста!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:20
Долярчик, вообще доходные дома были известны еще в Древнем Риме, назывались инсулы (очень легко запомнить - как инсулин), а в 19 веке чуть ли не вся Европа так жила. Об этом упоминается во многих классических произведениях. Вы видимо с постоялыми дворами спутали? Так что это не ноу-хау если что.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:43
я готовився до девала макс.30%, но не в 3,5 раза.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все знают, что когда-нибудь будет кризис и ждут его, но трудно/невозможно предсказать его точную дату, чтобы быть готовым на все 100. Принимать антикризисные меры раньше срока это иметь убытки. Например распродать недвигу в 2005 и уйти в долларовый матрас.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:09
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:20
Если администрация доходных домов будет поддерживать железный порядок и дисциплину, то наиболее платежеспособные арендаторы у них в кармане.
В типичном новострое остро стоят эти вопросы:
Стройбаны засирают МОПы и шумят в любое время.
У новоселов с нестабильной психикой, после переезда из двухи в зачуханом панельном доме, в что то подобное бизнес классу, срывает планку от чувства собственной офигенности. И на понимание того факта, что они купили всёго навсего квартиру в многоквартирном доме, а не весь дом - уходят годы и уйма нервов окружающих их соседей.
К тому же, в доходном доме все в аренде, все из приблизительно одной социальной группы.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен. Это очень интересное направление, но не в самом эконом сегменте, где люди не готовы переплачивать за сервис. Если это правильно реализовать, то в таком доходном доме будет жить комфортней, чем, даже, в своей квартире, где нет ни правил, ни реальных рычагов влияния на соседей.
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