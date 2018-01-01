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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972973974975>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:54

flyman, да у нас и почти все предыдущие кризисы были прогнозируемыми. И что, многие подготовились? особенно в рамках страны?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:13

#секретиінвестицій©®™

  Vlad442 написав:Не читает Доллярчик книги.
Это многоквартирный дом, построенный/выкупленный под аренду.

... ну, я знав, що таке щось подібне роблять з заміським будинком, або дачею(якщо великий - розділяють на декілька номерів..... а, як малий - то добудовують по можливості ще пару номерів.....) - але, це має бути впритик до міста!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:20

Долярчик, вообще доходные дома были известны еще в Древнем Риме, назывались инсулы (очень легко запомнить - как инсулин), а в 19 веке чуть ли не вся Европа так жила. Об этом упоминается во многих классических произведениях. Вы видимо с постоялыми дворами спутали? Так что это не ноу-хау если что.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:43

  Natt написав:flyman, да у нас и почти все предыдущие кризисы были прогнозируемыми. И что, многие подготовились? особенно в рамках страны?

я готовився до девала макс.30%, но не в 3,5 раза.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза

Все знают, что когда-нибудь будет кризис и ждут его, но трудно/невозможно предсказать его точную дату, чтобы быть готовым на все 100. Принимать антикризисные меры раньше срока это иметь убытки. Например распродать недвигу в 2005 и уйти в долларовый матрас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:09

  flyman написав:
  Natt написав:flyman, да у нас и почти все предыдущие кризисы были прогнозируемыми. И что, многие подготовились? особенно в рамках страны?

я готовився до девала макс.30%, но не в 3,5 раза.

Я тоже готовился к девалу в 13, но ожидал максимум 10%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:20

  sequence написав:
  hume написав:..
Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях

Если администрация доходных домов будет поддерживать железный порядок и дисциплину, то наиболее платежеспособные арендаторы у них в кармане.
В типичном новострое остро стоят эти вопросы:
Стройбаны засирают МОПы и шумят в любое время.
У новоселов с нестабильной психикой, после переезда из двухи в зачуханом панельном доме, в что то подобное бизнес классу, срывает планку от чувства собственной офигенности. И на понимание того факта, что они купили всёго навсего квартиру в многоквартирном доме, а не весь дом - уходят годы и уйма нервов окружающих их соседей.
К тому же, в доходном доме все в аренде, все из приблизительно одной социальной группы.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если администрация доходных домов будет поддерживать железный порядок и дисциплину, то наиболее платежеспособные арендаторы у них в кармане.

Согласен. Это очень интересное направление, но не в самом эконом сегменте, где люди не готовы переплачивать за сервис. Если это правильно реализовать, то в таком доходном доме будет жить комфортней, чем, даже, в своей квартире, где нет ни правил, ни реальных рычагов влияния на соседей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:44

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Natt написав:flyman, да у нас и почти все предыдущие кризисы были прогнозируемыми. И что, многие подготовились? особенно в рамках страны?

я готовився до девала макс.30%, но не в 3,5 раза.

Я тоже готовился к девалу в 13, но ожидал максимум 10%.

Думал будет 10-12. Скорее всего так бы оно и случилось без войны.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:13

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если администрация доходных домов будет поддерживать железный порядок и дисциплину, то наиболее платежеспособные арендаторы у них в кармане.

Согласен. Это очень интересное направление, но не в самом эконом сегменте, где люди не готовы переплачивать за сервис. Если это правильно реализовать, то в таком доходном доме будет жить комфортней, чем, даже, в своей квартире, где нет ни правил, ни реальных рычагов влияния на соседей.


Скоро (может через года два, строят медленно ) достроится первый на моей памяти реально большой доходный дом (возле Владимирского рынка, фабрика игрушек). В нем квартиры не продаются вообще, строят за свои и будут управлять централизовано.

Понаблюдаем за этим экспериментом.

Судя по месту и проекту, это явно не эконом, а полноценный бизнесс класс. Посмотрим за ценами аренды, заполняемостью.

Думаю, проект провалится, такое нужно делать в экономе, где есть массовый спрос.
investorkiev
 
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