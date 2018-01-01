Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:20

sequence написав: hume написав: ..

Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией ..Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях

Если администрация доходных домов будет поддерживать железный порядок и дисциплину, то наиболее платежеспособные арендаторы у них в кармане.В типичном новострое остро стоят эти вопросы:Стройбаны засирают МОПы и шумят в любое время.У новоселов с нестабильной психикой, после переезда из двухи в зачуханом панельном доме, в что то подобное бизнес классу, срывает планку от чувства собственной офигенности. И на понимание того факта, что они купили всёго навсего квартиру в многоквартирном доме, а не весь дом - уходят годы и уйма нервов окружающих их соседей.К тому же, в доходном доме все в аренде, все из приблизительно одной социальной группы.