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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972973974975

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:15

  Natt написав:Долярчик, вообще доходные дома были известны еще в Древнем Риме, назывались инсулы (очень легко запомнить - как инсулин), а в 19 веке чуть ли не вся Европа так жила. Об этом упоминается во многих классических произведениях. Вы видимо с постоялыми дворами спутали? Так что это не ноу-хау если что.

От слова инсульт? Который происходил у владельцев этих домов, когда нчиналась война или государство терпело финансовый крах.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:34

  antey1969 написав:
  baraka написав:
спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"

Тогда был кризис, связанный с ипотекой, поэтому пошло крутое пике. Сейчас вроде бы как все более-менее прилично, так что и кривая получится более пологой.
Странно другое...
Вроде бы как локомотив американской экономики несется на всех парах, а композитный индекс, как опустился во время предыдущей избирательной кампании, так и елозил нехотя на приблизительно одном и том же уровне. А сейчас вроде бы как опять просадка нарисовалась. Но вот на чем? Гм, это большой вопрос.
Подозреваю, что повышение учетной ставки таки начинает сказываться на рынке.


Вцелом, так, но в мире тоже хватает звоночков. Кроме циклов и назревшего кризиса, еще и ужасный торговый и бюджетный дефицит и выросший почти вдвое к ВВП с 2008-го года гос. долг, пузырь на фондовом рынке (отношение капитализации компаний к ВВП как перед крахом доткомов в 2000-м году), переоцененный доллар, начавшееся в мире замедление экономики, если смотреть PMI последних месяцев, и т.д.
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Повідомлень: 20472
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
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  #<1 ... 972973974975
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