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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 973974975976>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:34

  antey1969 написав:
  baraka написав:
спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"

Тогда был кризис, связанный с ипотекой, поэтому пошло крутое пике. Сейчас вроде бы как все более-менее прилично, так что и кривая получится более пологой.
Странно другое...
Вроде бы как локомотив американской экономики несется на всех парах, а композитный индекс, как опустился во время предыдущей избирательной кампании, так и елозил нехотя на приблизительно одном и том же уровне. А сейчас вроде бы как опять просадка нарисовалась. Но вот на чем? Гм, это большой вопрос.
Подозреваю, что повышение учетной ставки таки начинает сказываться на рынке.


Вцелом, так, но в мире тоже хватает звоночков. Кроме циклов и назревшего кризиса, еще и ужасный торговый и бюджетный дефицит и выросший почти вдвое к ВВП с 2008-го года гос. долг, пузырь на фондовом рынке (отношение капитализации компаний к ВВП как перед крахом доткомов в 2000-м году), переоцененный доллар, начавшееся в мире замедление экономики, если смотреть PMI последних месяцев, и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:43

  sequence написав:
  hume написав:..
Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях
а ещё шикарное право не "просрачивать" платежи потому, что плохой руководитель задерживает зп, деньги зависли в банке, умерла двоюродная бабушка и пришлось уехать в Кушугум, давайте -20% от цены, тк мы акуенные арендаторы и живём 5 лет.

А так же арендаторы будут рады сдаче квартиры без мебели, и естественно полный клининг апартов после выезда с обязательной перекраской стен, как в Германии.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:46

  Vlad442 написав:Не читает Доллярчик книги.
Это многоквартирный дом, построенный/выкупленный под аренду.

Как у кого то в подписи на форуме

У бедных есть большие телевизоры, у богатых же большие библиотеки.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:52

  somilitark написав:Ребята,на мировой кризис нечего смотреть,там будет более менее нормально и стабильно,возможно будет замедление роста,но это не существенно и оттуда цунами ждать не стоит.
Бомба это действия одного очень успешного актёра,взлетевшего по социальной лестнице,если Приватик отправится в буду к старому\новому продюсеру сериалов про хорошего президента,то вот это будет первый звоночек,после которого нам МВФ официально сообщит о разводе и разрыве отношений,а за ним подтянутся и другие лица,которые активно выражают озабоченность по любому поводу,вот тогда будет интересно,а пока наблюдаем гривну по 26.30 и ждём роста хотелок на прелести в у.е.,ведь в гривнах будет меньше денег,надоподнимать прайс,чтотутдумать)))
думаю приват останется в госсобственности, есть оч лакомые куски в госсобственности, которые обещал распродать "жыты по новому", но решил просто поставить своих людей. Жыты по новому не ожидал такого поворота событий и смотрелся очень растерянно послндние три месяца. Видимо советники пели про всё збсь, так же как лигитимному. Поэтому сейчас чоколадо делает массу непонятных действий, в том числе раздачу наград за хз чё.

Хочу посмотреть в сторону будущей приватизации, а так же за действиями дирижёра этого оркестра.

Пс
По всем последним интервью дирижёр смотрится оч довольным, готов отыграться))
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:57

  flyman написав:[
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза

Да тут специалистов через одного. Топикстартер вообще спец по кризисам. Вот понаех всё чётко знает, вплоть до сезона.

Думаю будут переносить пришествие, как франт переносит 4ре года остановку строек с лета на лето, правда, стоит отдать должное, рано или поздно попадет
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:59

  hume написав:
  flyman написав:[
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза

Да тут специалистов через одного. Топикстартер вообще спец по кризисам. Вот понаех всё чётко знает, вплоть до сезона.

Думаю будут переносить пришествие, как франт переносит 4ре года остановку строек с лета на лето, правда, стоит отдать должное, рано или поздно попадет


«Экономисты предсказали 8 из последних 2 кризисов» ))
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:06

  baraka написав:ЖК Караваевы Дачи
Видео, панорамы, виды из окна
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/636 ... vaevi-daci

Это просто великолепно, жить рядом с жд веткой. Хотя об чём я, перетаскивая вел с перова на никольскую слободку по переходу через жд пути возле каховского насчитал 63 гружёных вагона в "тихонько" крадущемся товарняке вдоль "счастливых" обладателей будущих квартир в жк каховский. Так же уху ел от того же знакомого звука стоя в пробке возле жк галактика.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:15

  investorkiev написав:
  hume написав:
  flyman написав:[
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза

Да тут специалистов через одного. Топикстартер вообще спец по кризисам. Вот понаех всё чётко знает, вплоть до сезона.

Думаю будут переносить пришествие, как франт переносит 4ре года остановку строек с лета на лето, правда, стоит отдать должное, рано или поздно попадет


«Экономисты предсказали 8 из последних 2 кризисов» ))


Тебе, после провальных прогнозов по гривне, тоже стоило бы задуматься о реальности своих аналитических возможностей
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:24

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:я готовився до девала макс.30%, но не в 3,5 раза.

Я тоже готовился к девалу в 13, но ожидал максимум 10%.

Думал будет 10-12. Скорее всего так бы оно и случилось без войны.

без клептомана та Ко
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:раздачу наград за хз чё.
за лаве, а не за хз
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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