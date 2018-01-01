somilitark написав:

Ребята,на мировой кризис нечего смотреть,там будет более менее нормально и стабильно,возможно будет замедление роста,но это не существенно и оттуда цунами ждать не стоит.Бомба это действия одного очень успешного актёра,взлетевшего по социальной лестнице,если Приватик отправится в буду к старому\новому продюсеру сериалов про хорошего президента,то вот это будет первый звоночек,после которого нам МВФ официально сообщит о разводе и разрыве отношений,а за ним подтянутся и другие лица,которые активно выражают озабоченность по любому поводу,вот тогда будет интересно,а пока наблюдаем гривну по 26.30 и ждём роста хотелок на прелести в у.е.,ведь в гривнах будет меньше денег,надоподнимать прайс,чтотутдумать)))