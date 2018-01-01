|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:37
flyman написав: hume написав:
раздачу наград за хз чё.
за лаве, а не за хз
За какие лавэ?!!! Нах миллионеру лавэ, или он уже "по карманам тырит"?! Ну сколько за героя снять можно, думаю не более 50куе... я бы ещё посмотрел на статистику по генералам. Сколько новых генералов появилось за последнии 5 лет. Думаю полк генералов в укр армии есть, так же думаю, что им можно как отдельным формированием воевать на донбасе, такой себе полк генералов
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5535
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14147
|2354516
|
Суб 11 тра, 2019 00:07
rjkz
|
|455
|179692
|
|
|31672
|49448
|
|