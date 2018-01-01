|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:34
antey1969 написав: baraka написав:
спасибо.
интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"
Тогда был кризис, связанный с ипотекой, поэтому пошло крутое пике. Сейчас вроде бы как все более-менее прилично, так что и кривая получится более пологой.
Странно другое...
Вроде бы как локомотив американской экономики несется на всех парах, а композитный индекс, как опустился во время предыдущей избирательной кампании, так и елозил нехотя на приблизительно одном и том же уровне. А сейчас вроде бы как опять просадка нарисовалась. Но вот на чем? Гм, это большой вопрос.
Подозреваю, что повышение учетной ставки таки начинает сказываться на рынке.
Вцелом, так, но в мире тоже хватает звоночков. Кроме циклов и назревшего кризиса, еще и ужасный торговый и бюджетный дефицит и выросший почти вдвое к ВВП с 2008-го года гос. долг, пузырь на фондовом рынке (отношение капитализации компаний к ВВП как перед крахом доткомов в 2000-м году), переоцененный доллар, начавшееся в мире замедление экономики, если смотреть PMI последних месяцев, и т.д.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20470
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1218 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:43
sequence написав: hume написав:
..
Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях
а ещё шикарное право не "просрачивать" платежи потому, что плохой руководитель задерживает зп, деньги зависли в банке, умерла двоюродная бабушка и пришлось уехать в Кушугум, давайте -20% от цены, тк мы акуенные арендаторы и живём 5 лет.
А так же арендаторы будут рады сдаче квартиры без мебели, и естественно полный клининг апартов после выезда с обязательной перекраской стен, как в Германии.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5533
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:46
Vlad442 написав:
Не читает Доллярчик книги.
Это многоквартирный дом, построенный/выкупленный под аренду.
Как у кого то в подписи на форуме
У бедных есть большие телевизоры, у богатых же большие библиотеки.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5533
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:57
flyman написав:
[
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
Да тут специалистов через одного. Топикстартер вообще спец по кризисам. Вот понаех всё чётко знает, вплоть до сезона.
Думаю будут переносить пришествие, как франт переносит 4ре года остановку строек с лета на лето, правда, стоит отдать должное, рано или поздно попадет
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5533
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:59
hume написав: flyman написав:
[
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
Да тут специалистов через одного. Топикстартер вообще спец по кризисам. Вот понаех всё чётко знает, вплоть до сезона.
Думаю будут переносить пришествие, как франт переносит 4ре года остановку строек с лета на лето, правда, стоит отдать должное, рано или поздно попадет
«Экономисты предсказали 8 из последних 2 кризисов» ))
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:06
Это просто великолепно, жить рядом с жд веткой. Хотя об чём я, перетаскивая вел с перова на никольскую слободку по переходу через жд пути возле каховского насчитал 63 гружёных вагона в "тихонько" крадущемся товарняке вдоль "счастливых" обладателей будущих квартир в жк каховский. Так же уху ел от того же знакомого звука стоя в пробке возле жк галактика.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5533
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:15
investorkiev написав: hume написав: flyman написав:
[
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
Да тут специалистов через одного. Топикстартер вообще спец по кризисам. Вот понаех всё чётко знает, вплоть до сезона.
Думаю будут переносить пришествие, как франт переносит 4ре года остановку строек с лета на лето, правда, стоит отдать должное, рано или поздно попадет
«Экономисты предсказали 8 из последних 2 кризисов» ))
Тебе, после провальных прогнозов по гривне, тоже стоило бы задуматься о реальности своих аналитических возможностей
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4055
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1935 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 00:31
flyman написав:
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить.
Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 802
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14149
|2354663
|
|
|455
|179693
|
|
|31672
|49473
|
|