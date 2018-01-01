Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав: спасибо. интересно, что по текущему значению и сравнивая с предкризисными значениями 2008 года мы "в начале 2007 года"
Тогда был кризис, связанный с ипотекой, поэтому пошло крутое пике. Сейчас вроде бы как все более-менее прилично, так что и кривая получится более пологой. Странно другое... Вроде бы как локомотив американской экономики несется на всех парах, а композитный индекс, как опустился во время предыдущей избирательной кампании, так и елозил нехотя на приблизительно одном и том же уровне. А сейчас вроде бы как опять просадка нарисовалась. Но вот на чем? Гм, это большой вопрос. Подозреваю, что повышение учетной ставки таки начинает сказываться на рынке.
Вцелом, так, но в мире тоже хватает звоночков. Кроме циклов и назревшего кризиса, еще и ужасный торговый и бюджетный дефицит и выросший почти вдвое к ВВП с 2008-го года гос. долг, пузырь на фондовом рынке (отношение капитализации компаний к ВВП как перед крахом доткомов в 2000-м году), переоцененный доллар, начавшееся в мире замедление экономики, если смотреть PMI последних месяцев, и т.д.
hume написав:.. Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях
а ещё шикарное право не "просрачивать" платежи потому, что плохой руководитель задерживает зп, деньги зависли в банке, умерла двоюродная бабушка и пришлось уехать в Кушугум, давайте -20% от цены, тк мы акуенные арендаторы и живём 5 лет.
А так же арендаторы будут рады сдаче квартиры без мебели, и естественно полный клининг апартов после выезда с обязательной перекраской стен, как в Германии.
Это просто великолепно, жить рядом с жд веткой. Хотя об чём я, перетаскивая вел с перова на никольскую слободку по переходу через жд пути возле каховского насчитал 63 гружёных вагона в "тихонько" крадущемся товарняке вдоль "счастливых" обладателей будущих квартир в жк каховский. Так же уху ел от того же знакомого звука стоя в пробке возле жк галактика.
flyman написав:криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить. Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.
Понаехал написав:В короткую минус 8-17%от S&P 500(будет понятно до конца недели, но лучше перестраховаться, уйти в бонды и максимум потерять 2 процента... завтра ещё не поздно.... Дальше откат в течении 4х недель.
Как я и обещал в аккурат в конце недели и понятно.