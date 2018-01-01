Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить. Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.
Остальной мир обеспечивает нам спросом на руду, сталь, труд гастарбайтеров... Поэтому мы теперь очень завязаны на остальной мир (раньше были на РФ). Да и те же пошлины США на китайский хлам - теперь китайский хлам пойдет демпинговать в страны не США. И возможно увеличит торговый баланс слабых стран. Особенно тех, кто играется в ревальвацию нац. валюты без экономического подкрепления эономическим ростом.