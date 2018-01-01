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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 973974975976

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:59

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза

То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить.
Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.

Остальной мир обеспечивает нам спросом на руду, сталь, труд гастарбайтеров... Поэтому мы теперь очень завязаны на остальной мир (раньше были на РФ). Да и те же пошлины США на китайский хлам - теперь китайский хлам пойдет демпинговать в страны не США. И возможно увеличит торговый баланс слабых стран. Особенно тех, кто играется в ревальвацию нац. валюты без экономического подкрепления эономическим ростом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:12

  baraka написав:
  antey1969 написав:Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком


как долго смотрит?
мона ссыль плиз?



Вот
https://ru.investing.com/economic-calen ... -index-897
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:19

  zzzzzz написав:
  baraka написав:
  antey1969 написав:Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком


как долго смотрит?
мона ссыль плиз?


Вот
https://ru.investing.com/economic-calen ... -index-897

Наскільки коректно наводити московітські джерела при посиланнях на ситуації в Америці?
Оригінальная інформація - однозначно американська.
Росіяни можуть хіба що перекрутити щось.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:12

СБУ больше не ведет уголовное дело против застройщика «Позняки-Жил-Буд»
http://domik.ua/novosti/sbu-bolshe-ne-v ... 58356.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:40

  investorkiev написав:.. достроится первый на моей памяти реально большой доходный дом (возле Владимирского рынка, фабрика игрушек). В нем квартиры не продаются вообще, строят за свои и будут управлять централизовано...

да, его строит Григорьев (Меркс), чтобы пенсия капала на старости приличная. :) У меня есть там э-э-э, хорошие знакомые, могу сориентировать когда и что
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:44

  hume написав:а ещё шикарное право не "просрачивать" платежи потому, что плохой руководитель задерживает зп, деньги зависли в банке, умерла двоюродная бабушка и пришлось уехать в Кушугум, давайте -20% от цены, тк мы акуенные арендаторы и живём 5 лет.

А так же арендаторы будут рады сдаче квартиры без мебели, и естественно полный клининг апартов после выезда с обязательной перекраской стен, как в Германии.

Все условия въезда/выезда оговариваются, вплоть до наличия/отсутствия мебели и ее амортизации
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