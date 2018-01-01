Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить. Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.
Остальной мир обеспечивает нам спросом на руду, сталь, труд гастарбайтеров... Поэтому мы теперь очень завязаны на остальной мир (раньше были на РФ). Да и те же пошлины США на китайский хлам - теперь китайский хлам пойдет демпинговать в страны не США. И возможно увеличит торговый баланс слабых стран. Особенно тех, кто играется в ревальвацию нац. валюты без экономического подкрепления эономическим ростом.
investorkiev написав:.. достроится первый на моей памяти реально большой доходный дом (возле Владимирского рынка, фабрика игрушек). В нем квартиры не продаются вообще, строят за свои и будут управлять централизовано...
да, его строит Григорьев (Меркс), чтобы пенсия капала на старости приличная. У меня есть там э-э-э, хорошие знакомые, могу сориентировать когда и что
hume написав:а ещё шикарное право не "просрачивать" платежи потому, что плохой руководитель задерживает зп, деньги зависли в банке, умерла двоюродная бабушка и пришлось уехать в Кушугум, давайте -20% от цены, тк мы акуенные арендаторы и живём 5 лет.
А так же арендаторы будут рады сдаче квартиры без мебели, и естественно полный клининг апартов после выезда с обязательной перекраской стен, как в Германии.
Все условия въезда/выезда оговариваются, вплоть до наличия/отсутствия мебели и ее амортизации
hume написав:а ещё шикарное право не "просрачивать" платежи потому, что плохой руководитель задерживает зп, деньги зависли в банке, умерла двоюродная бабушка и пришлось уехать в Кушугум, давайте -20% от цены, тк мы акуенные арендаторы и живём 5 лет.
А так же арендаторы будут рады сдаче квартиры без мебели, и естественно полный клининг апартов после выезда с обязательной перекраской стен, как в Германии.
Все условия въезда/выезда оговариваются, вплоть до наличия/отсутствия мебели и ее амортизации
Доходные дома порвут частников. Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься" Ремонты в разных стилях, которые можно посмотреть, повыбирать... в одном месте. Склад подменной мебели в подвале. Не нужен письменный стол? Можем предложить кресло. Кто сдает в аренду, сразу поймут о чём речь)) ТРЦ вытесняют базары. Розетка давит мелкие интернет магазины. Почему в аренде по другому?
hume написав:а ещё шикарное право не "просрачивать" платежи потому, что плохой руководитель задерживает зп, деньги зависли в банке, умерла двоюродная бабушка и пришлось уехать в Кушугум, давайте -20% от цены, тк мы акуенные арендаторы и живём 5 лет.
А так же арендаторы будут рады сдаче квартиры без мебели, и естественно полный клининг апартов после выезда с обязательной перекраской стен, как в Германии.
Все условия въезда/выезда оговариваются, вплоть до наличия/отсутствия мебели и ее амортизации
Доходные дома порвут частников. Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься" Ремонты в разных стилях, которые можно посмотреть, повыбирать... в одном месте. Склад подменной мебели в подвале. Не нужен письменный стол? Можем предложить кресло. Кто сдает в аренду, сразу поймут о чём речь)) ТРЦ вытесняют базары. Розетка давит мелкие интернет магазины. Почему в аренде по другому?
На Западе они сосуществуют с индивидуальными арендодателями уже более 200 лет и норм. Индивидуалы так, пока, и не вымерли.
airmax78 написав:На Западе они сосуществуют с индивидуальными арендодателями уже более 200 лет и норм. Индивидуалы так, пока, и не вымерли.
на западе этот рынок жестко отрегулирован законодательно и арендаторы очень хорошо защищены, думаю вначале корпорации поднимут цены и заодно уровень сервиса, а потом займутся лоббированием законодательной реформы, регулирующей этот дикий рынок и выводящей его из тени вот тогда то трибеки и влады и взвоют)
зы: я про фабрику игрушек и меркс говорил дето с полгода назад, но тогда это почему то никого не заинтересовало,
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.