Додано: Суб 11 тра, 2019 11:37

airmax78 написав: На Западе они сосуществуют с индивидуальными арендодателями уже более 200 лет и норм. Индивидуалы так, пока, и не вымерли.



на западе этот рынок жестко отрегулирован законодательно и арендаторы очень хорошо защищены, думаю вначале корпорации поднимут цены и заодно уровень сервиса, а потом займутся лоббированием законодательной реформы, регулирующей этот дикий рынок и выводящей его из тени

вот тогда то трибеки и влады и взвоют)



зы: я про фабрику игрушек и меркс говорил дето с полгода назад, но тогда это почему то никого не заинтересовало,

