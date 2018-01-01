Ак а чего выть то?
Во первых, даже гостиничное лобби не смогло побороть рынок посуточников, а гостинниц у нас дофига, не то что доходных домов.
Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.
Да и больше вероятность что частники конкуренцией задавят доходные дома.
Вот доходный дом этот возле Владимирского рынка.
Он же явно будет премиум класса. Сколько там будет аренда однухи, с сантехником в штате, и губастой телочкой на ресепшне и пенсией Григорьева с телочками на яхте? Явно не меньше 1куе.
Целый дом по 1куе конечно обвалит аренду в сегменте ЦП, БФ и т.д.
А аренда Эврики по 10-12 тыс грн в безопасности. Да и в массовом сегменте +-1 дом особо погоды на рынке не сделает.