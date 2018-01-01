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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 974975976977

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:08

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:вот тогда то трибеки и влады и взвоют)
арендодатели не взвоют? Вряд ли на отрегулированных рынках есть доходность в 7-10% годовых. Реформы приведут к 2-3% годовых. Кто в это заинтересован?


Ак а чего выть то?

Во первых, даже гостиничное лобби не смогло побороть рынок посуточников, а гостинниц у нас дофига, не то что доходных домов.

Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.

Да и больше вероятность что частники конкуренцией задавят доходные дома.

Вот доходный дом этот возле Владимирского рынка.
Он же явно будет премиум класса. Сколько там будет аренда однухи, с сантехником в штате, и губастой телочкой на ресепшне и пенсией Григорьева с телочками на яхте? Явно не меньше 1куе.

Целый дом по 1куе конечно обвалит аренду в сегменте ЦП, БФ и т.д.

А аренда Эврики по 10-12 тыс грн в безопасности. Да и в массовом сегменте +-1 дом особо погоды на рынке не сделает.
investorkiev
 
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  #<1 ... 974975976977
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