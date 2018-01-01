|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:08
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
вот тогда то трибеки и влады и взвоют)
арендодатели не взвоют? Вряд ли на отрегулированных рынках есть доходность в 7-10% годовых. Реформы приведут к 2-3% годовых. Кто в это заинтересован?
Ак а чего выть то?
Во первых, даже гостиничное лобби не смогло побороть рынок посуточников, а гостинниц у нас дофига, не то что доходных домов.
Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.
Да и больше вероятность что частники конкуренцией задавят доходные дома.
Вот доходный дом этот возле Владимирского рынка.
Он же явно будет премиум класса. Сколько там будет аренда однухи, с сантехником в штате, и губастой телочкой на ресепшне и пенсией Григорьева с телочками на яхте? Явно не меньше 1куе.
Целый дом по 1куе конечно обвалит аренду в сегменте ЦП, БФ и т.д.
А аренда Эврики по 10-12 тыс грн в безопасности. Да и в массовом сегменте +-1 дом особо погоды на рынке не сделает.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:53
airmax78 написав: UA написав:
Доходные дома порвут частников.
Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"
Ремонты в разных стилях, которые можно посмотреть, повыбирать... в одном месте.
Склад подменной мебели в подвале. Не нужен письменный стол? Можем предложить кресло.
Кто сдает в аренду, сразу поймут о чём речь))
ТРЦ вытесняют базары. Розетка давит мелкие интернет магазины.
Почему в аренде по другому?
На Западе они сосуществуют с индивидуальными арендодателями уже более 200 лет и норм. Индивидуалы так, пока, и не вымерли.
Если такое случиться, я с удовольствием продам всю недвигу и вложусь в акции такого дома, но такого не будет. Как выше заметили, частник и доходные дома сосуществуют без особых проблем. Есть даже золотая середина, когда арендодатель владеет всем домом на несколько (2-10) квартир и, иногда, живет в одной из них.
Почему частники не вымирают? Потому что они гибче, потому что аренда это бизнес ближе к пассивному доходу. Им за счастье рентабельность, при которой корпорация будет продавать доходные дома и перекладываться в торговлю, например. Готовность работать за меньшую прибыль, потому что альтернатива депозит, меньшие административные расходы и издержки, лучше управление (свое менеджится всегда лучше, чем за зарплату).
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5417
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 811 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:19
Влад, о чем речь вообще?
В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут?
Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов?
Это все больные фантазии.
Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет.
От судьбы не уйдешь...
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:30
investorkiev написав:
Влад, о чем речь вообще?
В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут?
Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов?
Это все больные фантазии.
Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет.
От судьбы не уйдешь...
2 млн. - это явный перебор. Уже обсуждали тут и считали, чо мксимум 500 тыс. Стока не было даже во время наибольшего паломничества понаехов в 2007-м году.
Ой, не зарекайтесь. Тем более в такое время, когда под боком путлер и у самих у власти подонок на подонке сидит и подонком погоняет, еще и рейтинг гос. банков вон морганы понижают, с приватом непонятки намечаются, дефицит бюджета большой, долги по коммуналке 70 ярдов, долговые выплаты, газ закупать надо... При остановке внешнего финансирования все может полететь втартарары в считанные месяцы.
Вы будете довольны арендой 6000 гривен при курсе 200?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20478
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1218 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:37
investorkiev написав:
Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.
Если прибыльность аренды упадет до 2-3%, то желающих выйти будут тысячи и вы успеете продать разве что вдвое дешевле. Да и 10-12 штук за однушку на окраине - это слишком. Вы уж врите, да не завирайтесь. За 5500-6000 полно однушек. Это разве что если посуточно долбаться, но это целая работа, каждый раз поиск, нервы, уборка, а когда-то просто спалят к чертям.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20478
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1218 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:44
Gastarbaiter написав: flyman написав:
криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить.
Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.
В Шецинi негативна демографiя + далеко до неньки + близько до нiмцiв..
Поки що понаiхiв менше чим понауiхiв..
По друге в нас "маржинальна економiка", тобто якщо в Ельфiях впаде на 5%, то в нас з мультиплiкатором буде гахкати мiнус 30%.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15416
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:46
BIGor написав: hume написав:
Это просто великолепно, жить рядом с жд веткой. Хотя об чём я, перетаскивая вел с перова на никольскую слободку по переходу через жд пути возле каховского насчитал 63 гружёных вагона в "тихонько" крадущемся товарняке вдоль "счастливых" обладателей будущих квартир в жк каховский. Так же уху ел от того же знакомого звука стоя в пробке возле жк галактика.
Ну в комплексе круто то, что 2 мин. пешком до одной из самых крутых киевских станций электрички. А из окна можно высматривать свою электричку...
до Жулян двi зупинiвки, до Борисполя одна + рейкобус ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15416
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14171
|2355728
|
Суб 11 тра, 2019 13:42
rjkz
|
|455
|179707
|
|
|31672
|49735
|
|