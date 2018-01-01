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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 974975976977

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:08

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:вот тогда то трибеки и влады и взвоют)
арендодатели не взвоют? Вряд ли на отрегулированных рынках есть доходность в 7-10% годовых. Реформы приведут к 2-3% годовых. Кто в это заинтересован?


Ак а чего выть то?

Во первых, даже гостиничное лобби не смогло побороть рынок посуточников, а гостинниц у нас дофига, не то что доходных домов.

Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.

Да и больше вероятность что частники конкуренцией задавят доходные дома.

Вот доходный дом этот возле Владимирского рынка.
Он же явно будет премиум класса. Сколько там будет аренда однухи, с сантехником в штате, и губастой телочкой на ресепшне и пенсией Григорьева с телочками на яхте? Явно не меньше 1куе.

Целый дом по 1куе конечно обвалит аренду в сегменте ЦП, БФ и т.д.

А аренда Эврики по 10-12 тыс грн в безопасности. Да и в массовом сегменте +-1 дом особо погоды на рынке не сделает.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:53

  airmax78 написав:
  UA написав:Доходные дома порвут частников.
Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"
Ремонты в разных стилях, которые можно посмотреть, повыбирать... в одном месте.
Склад подменной мебели в подвале. Не нужен письменный стол? Можем предложить кресло.
Кто сдает в аренду, сразу поймут о чём речь))
ТРЦ вытесняют базары. Розетка давит мелкие интернет магазины.
Почему в аренде по другому?

На Западе они сосуществуют с индивидуальными арендодателями уже более 200 лет и норм. Индивидуалы так, пока, и не вымерли.

Если такое случиться, я с удовольствием продам всю недвигу и вложусь в акции такого дома, но такого не будет. Как выше заметили, частник и доходные дома сосуществуют без особых проблем. Есть даже золотая середина, когда арендодатель владеет всем домом на несколько (2-10) квартир и, иногда, живет в одной из них.
Почему частники не вымирают? Потому что они гибче, потому что аренда это бизнес ближе к пассивному доходу. Им за счастье рентабельность, при которой корпорация будет продавать доходные дома и перекладываться в торговлю, например. Готовность работать за меньшую прибыль, потому что альтернатива депозит, меньшие административные расходы и издержки, лучше управление (свое менеджится всегда лучше, чем за зарплату).
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, о чем речь вообще?

В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут?

Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов?

Это все больные фантазии.

Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет.
От судьбы не уйдешь...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:30

  investorkiev написав:Влад, о чем речь вообще?
В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут?
Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов?
Это все больные фантазии.
Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет.
От судьбы не уйдешь...

2 млн. - это явный перебор. Уже обсуждали тут и считали, чо мксимум 500 тыс. Стока не было даже во время наибольшего паломничества понаехов в 2007-м году.
Ой, не зарекайтесь. Тем более в такое время, когда под боком путлер и у самих у власти подонок на подонке сидит и подонком погоняет, еще и рейтинг гос. банков вон морганы понижают, с приватом непонятки намечаются, дефицит бюджета большой, долги по коммуналке 70 ярдов, долговые выплаты, газ закупать надо... При остановке внешнего финансирования все может полететь втартарары в считанные месяцы.
Вы будете довольны арендой 6000 гривен при курсе 200?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:37

  investorkiev написав:Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.

Если прибыльность аренды упадет до 2-3%, то желающих выйти будут тысячи и вы успеете продать разве что вдвое дешевле. Да и 10-12 штук за однушку на окраине - это слишком. Вы уж врите, да не завирайтесь. За 5500-6000 полно однушек. Это разве что если посуточно долбаться, но это целая работа, каждый раз поиск, нервы, уборка, а когда-то просто спалят к чертям.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:44

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза

То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить.
Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.

В Шецинi негативна демографiя + далеко до неньки + близько до нiмцiв..
Поки що понаiхiв менше чим понауiхiв..
По друге в нас "маржинальна економiка", тобто якщо в Ельфiях впаде на 5%, то в нас з мультиплiкатором буде гахкати мiнус 30%.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:46

  BIGor написав:
  hume написав:
  baraka написав:ЖК Караваевы Дачи
Видео, панорамы, виды из окна
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/636 ... vaevi-daci

Это просто великолепно, жить рядом с жд веткой. Хотя об чём я, перетаскивая вел с перова на никольскую слободку по переходу через жд пути возле каховского насчитал 63 гружёных вагона в "тихонько" крадущемся товарняке вдоль "счастливых" обладателей будущих квартир в жк каховский. Так же уху ел от того же знакомого звука стоя в пробке возле жк галактика.

Ну в комплексе круто то, что 2 мин. пешком до одной из самых крутых киевских станций электрички. А из окна можно высматривать свою электричку...

до Жулян двi зупинiвки, до Борисполя одна + рейкобус ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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