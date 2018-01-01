Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вот тогда то трибеки и влады и взвоют)
арендодатели не взвоют? Вряд ли на отрегулированных рынках есть доходность в 7-10% годовых. Реформы приведут к 2-3% годовых. Кто в это заинтересован?
Ак а чего выть то?
Во первых, даже гостиничное лобби не смогло побороть рынок посуточников, а гостинниц у нас дофига, не то что доходных домов.
Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.
Да и больше вероятность что частники конкуренцией задавят доходные дома.
Вот доходный дом этот возле Владимирского рынка. Он же явно будет премиум класса. Сколько там будет аренда однухи, с сантехником в штате, и губастой телочкой на ресепшне и пенсией Григорьева с телочками на яхте? Явно не меньше 1куе.
Целый дом по 1куе конечно обвалит аренду в сегменте ЦП, БФ и т.д.
А аренда Эврики по 10-12 тыс грн в безопасности. Да и в массовом сегменте +-1 дом особо погоды на рынке не сделает.
UA написав:Доходные дома порвут частников. Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься" Ремонты в разных стилях, которые можно посмотреть, повыбирать... в одном месте. Склад подменной мебели в подвале. Не нужен письменный стол? Можем предложить кресло. Кто сдает в аренду, сразу поймут о чём речь)) ТРЦ вытесняют базары. Розетка давит мелкие интернет магазины. Почему в аренде по другому?
На Западе они сосуществуют с индивидуальными арендодателями уже более 200 лет и норм. Индивидуалы так, пока, и не вымерли.
Если такое случиться, я с удовольствием продам всю недвигу и вложусь в акции такого дома, но такого не будет. Как выше заметили, частник и доходные дома сосуществуют без особых проблем. Есть даже золотая середина, когда арендодатель владеет всем домом на несколько (2-10) квартир и, иногда, живет в одной из них. Почему частники не вымирают? Потому что они гибче, потому что аренда это бизнес ближе к пассивному доходу. Им за счастье рентабельность, при которой корпорация будет продавать доходные дома и перекладываться в торговлю, например. Готовность работать за меньшую прибыль, потому что альтернатива депозит, меньшие административные расходы и издержки, лучше управление (свое менеджится всегда лучше, чем за зарплату).
investorkiev написав:Влад, о чем речь вообще? В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут? Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов? Это все больные фантазии. Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет. От судьбы не уйдешь...
2 млн. - это явный перебор. Уже обсуждали тут и считали, чо мксимум 500 тыс. Стока не было даже во время наибольшего паломничества понаехов в 2007-м году. Ой, не зарекайтесь. Тем более в такое время, когда под боком путлер и у самих у власти подонок на подонке сидит и подонком погоняет, еще и рейтинг гос. банков вон морганы понижают, с приватом непонятки намечаются, дефицит бюджета большой, долги по коммуналке 70 ярдов, долговые выплаты, газ закупать надо... При остановке внешнего финансирования все может полететь втартарары в считанные месяцы. Вы будете довольны арендой 6000 гривен при курсе 200?
investorkiev написав:Во-вторых, как мы выяснили, ликвидная однушка улетает за день, значит всегда можно выйти из этого бизнеса, названным вами персонажам - так даже и с прибылью- не думаю что хаты в Эврике станут дешевле 25куе.
Если прибыльность аренды упадет до 2-3%, то желающих выйти будут тысячи и вы успеете продать разве что вдвое дешевле. Да и 10-12 штук за однушку на окраине - это слишком. Вы уж врите, да не завирайтесь. За 5500-6000 полно однушек. Это разве что если посуточно долбаться, но это целая работа, каждый раз поиск, нервы, уборка, а когда-то просто спалят к чертям.
flyman написав:криза яка приходить коли ii ждуть - це не криза
То, что для всего остального мира будет кризисом, в Украине просто не заметят. Просадка на 10% - наших людей это может только слегка огорчить. Думаю, что в Штатах произойдет то, что сейчас происходит в Европе. Просто небольшая коррекция. В наших щуцинских ипенях вон цены уже не растут особо на бетон. Даже небольшой откат намечается.
В Шецинi негативна демографiя + далеко до неньки + близько до нiмцiв.. Поки що понаiхiв менше чим понауiхiв.. По друге в нас "маржинальна економiка", тобто якщо в Ельфiях впаде на 5%, то в нас з мультиплiкатором буде гахкати мiнус 30%.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Это просто великолепно, жить рядом с жд веткой. Хотя об чём я, перетаскивая вел с перова на никольскую слободку по переходу через жд пути возле каховского насчитал 63 гружёных вагона в "тихонько" крадущемся товарняке вдоль "счастливых" обладателей будущих квартир в жк каховский. Так же уху ел от того же знакомого звука стоя в пробке возле жк галактика.
Ну в комплексе круто то, что 2 мин. пешком до одной из самых крутых киевских станций электрички. А из окна можно высматривать свою электричку...
до Жулян двi зупинiвки, до Борисполя одна + рейкобус ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
П.С. Сестра жены на днях плакалась, что в центре Вишнёвого понастраивали доходных домов, заселился очень сомнительный контингент...много наркоманов и т.д. Теперь местные боятся детей после 9 отпускать..
Доброго дня шановні форумчани. Звертаюсь за порадою, щодо купівлі нерухомості, для себе. Є можливість придбати квартиру у новобудові, проте є проблема з раціональним використанням коштів. Основна частина заощаджень в $, а процес купівлі-продажу проходить тільки в ₴ (купівля через банк). Розглядав такі варіанти: 1) Здати валюту і купити квартиру зараз. (Плюси: ціна м2 в прийнятному рівні. Мінуси: низький курс) 2) Здати валюту, заплатити мінімальний внесок і оформити розстрочку до здачі комплекса ( Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: підвищення вартості м2, неясність із курсовою ситуацією в зв’язку з політичними факторами) 3) «Сидіти в засаді, чекати сигналу» - орієнтовно до серпня не робити різких рухів, маринувати кошти і при першій кращій можливості обмінювати невеликі порції. (Плюси: можливість все таки дочекатись. Мінуси: при рості курсу можна отримати ріст м2, можна дочекатись до того, що квартир які влаштовують не залишиться) 4) Іпотечний кредит з можливістю дострокового погашення (Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: неясність банківських процесів у даному сегменті (особисто для мене), відсоткова ставка економічно менш вигідна ніж розстрочка від забудовника). Якщо хтось може більш детально про це розповісти, буду вдячний.
А ось і саме запитання: як краще і раціональніше поступити в такій ситуації? Можливість купити є зараз, новобуд здається спочатку 20 року, квартир в наявності все менше і менше, ціна м2 більш ніж прийнятна.
П.с Не стверджую, що дані варіанти єдино можливі, впевнений що не врахував всі + і -, розумію поверхневість пояснень, обов`язково відпишусь якщо будуть запитання.