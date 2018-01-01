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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:00
Чукча2 А разве инъекционники снимают новострой и недёшево на отшибе для своей десоциализации а не живут в убитом наглухо наследстве где нибудь в спальнике?
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барабашов
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:13
барабашов написав:
А разве
Понятия не имею, кто где живёт, пересказал со слов родственников
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Чукча2
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