Додано: Суб 11 тра, 2019 16:01

Diego_special

2) если при рассрочке есть привязка к курсу доллара и цена на невыкупленные метры будет расти, то непонятен смысл этих телодвижений. Если же нет привязки к валюте и цена фиксируется в гривне, пусть и выше, чем при 100% оплате, то можно часть валюты сдать на ПВ, часть одолжить (тоже в гривне) и мантрить на девал.



А вообще по рассрочке надо с ОП детально все варианты проговаривать. По крайней мере, мне все разы "вкопычивания" шли на уступки. Можете проговорить, что оплачиваете сейчас 80% по нынешней цене, без повышения стоимости, остальное выплачиваете равными частями до сдачи ЖК в эксплуатацию. Ну и снова мантрите на девал. Или оплачиваете в грн. из текущих доходов, оставив немного валютной заначки - на ремонт пригодится.



В общем, если с рассрочкой оптимального варианта найти не получится, мне п.1 (покупка сразу на все, хоть и курс не нра) кажется наиболее логичным.