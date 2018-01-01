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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:00
Чукча2 А разве инъекционники снимают новострой и недёшево на отшибе для своей десоциализации а не живут в убитом наглухо наследстве где нибудь в спальнике?
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:32
... і будь тут мудрим ©
... я б вибрав 4) варіант....
- а, взагалі, скупий тратить двічі ©®™
- і жадність, породжує бідність©®™
- тому, можливо, і 1) варіант найкращий!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:01
Diego_special
2) если при рассрочке есть привязка к курсу доллара и цена на невыкупленные метры будет расти, то непонятен смысл этих телодвижений. Если же нет привязки к валюте и цена фиксируется в гривне, пусть и выше, чем при 100% оплате, то можно часть валюты сдать на ПВ, часть одолжить (тоже в гривне) и мантрить на девал.
А вообще по рассрочке надо с ОП детально все варианты проговаривать. По крайней мере, мне все разы "вкопычивания" шли на уступки. Можете проговорить, что оплачиваете сейчас 80% по нынешней цене, без повышения стоимости, остальное выплачиваете равными частями до сдачи ЖК в эксплуатацию. Ну и снова мантрите на девал. Или оплачиваете в грн. из текущих доходов, оставив немного валютной заначки - на ремонт пригодится.
В общем, если с рассрочкой оптимального варианта найти не получится, мне п.1 (покупка сразу на все, хоть и курс не нра) кажется наиболее логичным.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Диего, если берете для себя, и суммы хватает на 100% оплаты, и квартира устраивает по цене и планировке - берите сейчас.
Перед этим проверьте застройщика - на lun.ua, domik.net есть разделы где можно посмотреть фото стройки в динамике, почитать отзывы.
Если вы этим не «живете», то врядли вы угадаете оптимальный курс/цену метра. Это как в казино играть.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:53
Заменить планировку на локацию, и +100500 ). Хотя в теории в кризис надо входить с долларами, а не бетоном. Но то такое, ждать всего на свете - жизни не хватит
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:00
в нас з 2008 року нерухомiсть дае вiд"емний кешфло...
оренда не встигае покривати здешевiння базового актива...
за кордоном 2..3% оренда + 2..3% рicт об"екта нерухомостi (з врахуванням iнфляцii)
цифри на довгому горизонтi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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