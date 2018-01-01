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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:00

Чукча2 А разве инъекционники снимают новострой и недёшево на отшибе для своей десоциализации а не живут в убитом наглухо наследстве где нибудь в спальнике?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:А разве


Понятия не имею, кто где живёт, пересказал со слов родственников
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:32

... і будь тут мудрим ©

  Diego_special написав:Доброго дня шановні форумчани.
Звертаюсь за порадою, щодо купівлі нерухомості, для себе.
Є можливість придбати квартиру у новобудові, проте є проблема з раціональним використанням коштів. Основна частина заощаджень в $, а процес купівлі-продажу проходить тільки в ₴ (купівля через банк).
Розглядав такі варіанти:
1) Здати валюту і купити квартиру зараз. (Плюси: ціна м2 в прийнятному рівні. Мінуси: низький курс)
2) Здати валюту, заплатити мінімальний внесок і оформити розстрочку до здачі комплекса ( Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: підвищення вартості м2, неясність із курсовою ситуацією в зв’язку з політичними факторами)
3) «Сидіти в засаді, чекати сигналу» - орієнтовно до серпня не робити різких рухів, маринувати кошти і при першій кращій можливості обмінювати невеликі порції. (Плюси: можливість все таки дочекатись. Мінуси: при рості курсу можна отримати ріст м2, можна дочекатись до того, що квартир які влаштовують не залишиться)
4) Іпотечний кредит з можливістю дострокового погашення (Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: неясність банківських процесів у даному сегменті (особисто для мене), відсоткова ставка економічно менш вигідна ніж розстрочка від забудовника). Якщо хтось може більш детально про це розповісти, буду вдячний.

А ось і саме запитання: як краще і раціональніше поступити в такій ситуації? Можливість купити є зараз, новобуд здається спочатку 20 року, квартир в наявності все менше і менше, ціна м2 більш ніж прийнятна.

П.с
Не стверджую, що дані варіанти єдино можливі, впевнений що не врахував всі + і -, розумію поверхневість пояснень, обов`язково відпишусь якщо будуть запитання.

... я б вибрав 4) варіант....
- а, взагалі, скупий тратить двічі ©®™
- і жадність, породжує бідність©®™
- тому, можливо, і 1) варіант найкращий!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:01

Diego_special
2) если при рассрочке есть привязка к курсу доллара и цена на невыкупленные метры будет расти, то непонятен смысл этих телодвижений. Если же нет привязки к валюте и цена фиксируется в гривне, пусть и выше, чем при 100% оплате, то можно часть валюты сдать на ПВ, часть одолжить (тоже в гривне) и мантрить на девал.

А вообще по рассрочке надо с ОП детально все варианты проговаривать. По крайней мере, мне все разы "вкопычивания" шли на уступки. Можете проговорить, что оплачиваете сейчас 80% по нынешней цене, без повышения стоимости, остальное выплачиваете равными частями до сдачи ЖК в эксплуатацию. Ну и снова мантрите на девал. Или оплачиваете в грн. из текущих доходов, оставив немного валютной заначки - на ремонт пригодится.

В общем, если с рассрочкой оптимального варианта найти не получится, мне п.1 (покупка сразу на все, хоть и курс не нра) кажется наиболее логичным.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Диего, если берете для себя, и суммы хватает на 100% оплаты, и квартира устраивает по цене и планировке - берите сейчас.

Перед этим проверьте застройщика - на lun.ua, domik.net есть разделы где можно посмотреть фото стройки в динамике, почитать отзывы.

Если вы этим не «живете», то врядли вы угадаете оптимальный курс/цену метра. Это как в казино играть.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:53

  investorkiev написав:Диего, если берете для себя, и суммы хватает на 100% оплаты, и квартира устраивает по цене и планировке - берите сейчас.


Заменить планировку на локацию, и +100500 ). Хотя в теории в кризис надо входить с долларами, а не бетоном. Но то такое, ждать всего на свете - жизни не хватит
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:00

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:вот тогда то трибеки и влады и взвоют)
арендодатели не взвоют? Вряд ли на отрегулированных рынках есть доходность в 7-10% годовых. Реформы приведут к 2-3% годовых. Кто в это заинтересован?

в нас з 2008 року нерухомiсть дае вiд"емний кешфло...
оренда не встигае покривати здешевiння базового актива...
за кордоном 2..3% оренда + 2..3% рicт об"екта нерухомостi (з врахуванням iнфляцii)

цифри на довгому горизонтi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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