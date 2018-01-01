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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:00
Чукча2 А разве инъекционники снимают новострой и недёшево на отшибе для своей десоциализации а не живут в убитом наглухо наследстве где нибудь в спальнике?
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барабашов
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:13
барабашов написав:
А разве
Понятия не имею, кто где живёт, пересказал со слов родственников
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Чукча2
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:32
Diego_special написав:
Доброго дня шановні форумчани.
Звертаюсь за порадою, щодо купівлі нерухомості, для себе.
Є можливість придбати квартиру у новобудові, проте є проблема з раціональним використанням коштів. Основна частина заощаджень в $, а процес купівлі-продажу проходить тільки в ₴ (купівля через банк).
Розглядав такі варіанти:
1) Здати валюту і купити квартиру зараз. (Плюси: ціна м2 в прийнятному рівні. Мінуси: низький курс)
2) Здати валюту, заплатити мінімальний внесок і оформити розстрочку до здачі комплекса ( Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: підвищення вартості м2, неясність із курсовою ситуацією в зв’язку з політичними факторами)
3) «Сидіти в засаді, чекати сигналу» - орієнтовно до серпня не робити різких рухів, маринувати кошти і при першій кращій можливості обмінювати невеликі порції. (Плюси: можливість все таки дочекатись. Мінуси: при рості курсу можна отримати ріст м2, можна дочекатись до того, що квартир які влаштовують не залишиться)
4) Іпотечний кредит з можливістю дострокового погашення (Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: неясність банківських процесів у даному сегменті (особисто для мене), відсоткова ставка економічно менш вигідна ніж розстрочка від забудовника). Якщо хтось може більш детально про це розповісти, буду вдячний.
А ось і саме запитання: як краще і раціональніше поступити в такій ситуації? Можливість купити є зараз, новобуд здається спочатку 20 року, квартир в наявності все менше і менше, ціна м2 більш ніж прийнятна.
П.с
Не стверджую, що дані варіанти єдино можливі, впевнений що не врахував всі + і -, розумію поверхневість пояснень, обов`язково відпишусь якщо будуть запитання.
... я б вибрав 4) варіант....
- а, взагалі, скупий тратить двічі ©®™
- і жадність, породжує бідність©®™
- тому, можливо, і 1) варіант найкращий!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:01
Diego_special
2) если при рассрочке есть привязка к курсу доллара и цена на невыкупленные метры будет расти, то непонятен смысл этих телодвижений. Если же нет привязки к валюте и цена фиксируется в гривне, пусть и выше, чем при 100% оплате, то можно часть валюты сдать на ПВ, часть одолжить (тоже в гривне) и мантрить на девал.
А вообще по рассрочке надо с ОП детально все варианты проговаривать. По крайней мере, мне все разы "вкопычивания" шли на уступки. Можете проговорить, что оплачиваете сейчас 80% по нынешней цене, без повышения стоимости, остальное выплачиваете равными частями до сдачи ЖК в эксплуатацию. Ну и снова мантрите на девал. Или оплачиваете в грн. из текущих доходов, оставив немного валютной заначки - на ремонт пригодится.
В общем, если с рассрочкой оптимального варианта найти не получится, мне п.1 (покупка сразу на все, хоть и курс не нра) кажется наиболее логичным.
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Natt
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:20
Диего, если берете для себя, и суммы хватает на 100% оплаты, и квартира устраивает по цене и планировке - берите сейчас.
Перед этим проверьте застройщика - на lun.ua, domik.net есть разделы где можно посмотреть фото стройки в динамике, почитать отзывы.
Если вы этим не «живете», то врядли вы угадаете оптимальный курс/цену метра. Это как в казино играть.
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investorkiev
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:53
investorkiev написав:
Диего, если берете для себя, и суммы хватает на 100% оплаты, и квартира устраивает по цене и планировке - берите сейчас.
Заменить планировку на локацию, и +100500 ). Хотя в теории в кризис надо входить с долларами, а не бетоновоздухом. Но то такое, ждать всего на свете - жизни не хватит
Востаннє редагувалось Mazay256
в Суб 11 тра, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Mazay256
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:00
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
вот тогда то трибеки и влады и взвоют)
арендодатели не взвоют? Вряд ли на отрегулированных рынках есть доходность в 7-10% годовых. Реформы приведут к 2-3% годовых. Кто в это заинтересован?
в нас з 2008 року нерухомiсть дае вiд"емний кешфло...
оренда не встигае покривати здешевiння базового актива...
за кордоном 2..3% оренда + 2..3% рicт об"екта нерухомостi (з врахуванням iнфляцii)
цифри на довгому горизонтi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:07
hxbbgaf написав: investorkiev написав:
Влад, о чем речь вообще?
В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут?
Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов?
Это все больные фантазии.
Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет.
От судьбы не уйдешь...
2 млн. - это явный перебор. Уже обсуждали тут и считали, чо мксимум 500 тыс. Стока не было даже во время наибольшего паломничества понаехов в 2007-м году.
Ой, не зарекайтесь. Тем более в такое время, когда под боком путлер и у самих у власти подонок на подонке сидит и подонком погоняет, еще и рейтинг гос. банков вон морганы понижают, с приватом непонятки намечаются, дефицит бюджета большой, долги по коммуналке 70 ярдов, долговые выплаты, газ закупать надо... При остановке внешнего финансирования все может полететь втартарары в считанные месяцы.
Вы будете довольны арендой 6000 гривен при курсе 200?
а шо Путлер, ЯБ скине, буде ОШ,ЯЗ та БПЦ?
думаю тутешня клептократiя за 28 рокiв зробила бiльше лиха, чим CРСР+РФ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:35
Пу или не Пу, а понаехи жить под мостом в картонных коробках жить не смогут. Нужно будет снимать в аренду.
А если ктото снимает, значит ктото будет и сдавать.
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investorkiev
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Додано: Суб 11 тра, 2019 17:59
А за сколько сейчас можно 45-метровую однуху в Круше купить?
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airmax78
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