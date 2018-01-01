Доброго дня шановні форумчани.Звертаюсь за порадою, щодо купівлі нерухомості, для себе.Є можливість придбати квартиру у новобудові, проте є проблема з раціональним використанням коштів. Основна частина заощаджень в $, а процес купівлі-продажу проходить тільки в ₴ (купівля через банк).Розглядав такі варіанти:1) Здати валюту і купити квартиру зараз. (Плюси: ціна м2 в прийнятному рівні. Мінуси: низький курс)2) Здати валюту, заплатити мінімальний внесок і оформити розстрочку до здачі комплекса ( Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: підвищення вартості м2, неясність із курсовою ситуацією в зв’язку з політичними факторами)3) «Сидіти в засаді, чекати сигналу» - орієнтовно до серпня не робити різких рухів, маринувати кошти і при першій кращій можливості обмінювати невеликі порції. (Плюси: можливість все таки дочекатись. Мінуси: при рості курсу можна отримати ріст м2, можна дочекатись до того, що квартир які влаштовують не залишиться)4) Іпотечний кредит з можливістю дострокового погашення (Плюси: можливість виграти на девальвації. Мінуси: неясність банківських процесів у даному сегменті (особисто для мене), відсоткова ставка економічно менш вигідна ніж розстрочка від забудовника). Якщо хтось може більш детально про це розповісти, буду вдячний.А ось і саме запитання: як краще і раціональніше поступити в такій ситуації? Можливість купити є зараз, новобуд здається спочатку 20 року, квартир в наявності все менше і менше, ціна м2 більш ніж прийнятна.П.сНе стверджую, що дані варіанти єдино можливі, впевнений що не врахував всі + і -, розумію поверхневість пояснень, обов`язково відпишусь якщо будуть запитання.