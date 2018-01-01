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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2019 18:21
airmax78 написав:
А за сколько сейчас можно 45-метровую однуху в Круше купить?
38 метров с бомж-ремонтом недавно продали за 45куе.
45 метровых однух там вроде нет, максимум 42метра. Думаю около 50куе можно. Если более-менее ремонт, то 55-58куе.
Без ремонта все просто: 1кв.м=1000$
Зря вы, Аирмакс, не прикупили Круш, после продажи прэлэсти в Голосеево - уже был бы Х2 капитала, легко
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investorkiev
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Додано: Суб 11 тра, 2019 18:58
investorkiev написав: airmax78 написав:
А за сколько сейчас можно 45-метровую однуху в Круше купить?
38 метров с бомж-ремонтом недавно продали за 45куе.
45 метровых однух там вроде нет, максимум 42метра. Думаю около 50куе можно. Если более-менее ремонт, то 55-58куе.
Без ремонта все просто: 1кв.м=1000$
Зря вы, Аирмакс, не прикупили Круш, после продажи прэлэсти в Голосеево - уже был бы Х2 капитала, легко
В 1куе за метр Круши я не могу поверить. Сорян. 600 - с натяжкой - наверное. Религия мне не позволила Крушу купить + вы скупили там все ликвидные однухи.
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airmax78
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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:20
hxbbgaf написав: investorkiev написав:
Влад, о чем речь вообще?
В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут?
Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов?
Это все больные фантазии.
Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет.
От судьбы не уйдешь...
2 млн. - это явный перебор. Уже обсуждали тут и считали, чо мксимум 500 тыс. Стока не было даже во время наибольшего паломничества понаехов в 2007-м году.
Ой, не зарекайтесь. Тем более в такое время, когда под боком путлер и у самих у власти подонок на подонке сидит и подонком погоняет, еще и рейтинг гос. банков вон морганы понижают, с приватом непонятки намечаются, дефицит бюджета большой, долги по коммуналке 70 ярдов, долговые выплаты, газ закупать надо... При остановке внешнего финансирования все может полететь втартарары в считанные месяцы.
Вы будете довольны арендой 6000 гривен при курсе 200?
Магістри з дипломом МВА не можуть правильно розрахувати кількість приїжджих "понаєхів")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:40
UA написав:
Доходные дома порвут частников.Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"
спасибо посмеялсо
вы реально арендодатель нескольких объектов?
у меня в договорах прописано что "все текущие
ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров, текущий ремонт бытовой техники, мелкие ремонты типа (перекосилась дверца шкафчика или перегорела лампочка и т.д.)…
вы часом доходный дом с гостиницей не попутали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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