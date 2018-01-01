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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:58

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:А за сколько сейчас можно 45-метровую однуху в Круше купить?


38 метров с бомж-ремонтом недавно продали за 45куе.

45 метровых однух там вроде нет, максимум 42метра. Думаю около 50куе можно. Если более-менее ремонт, то 55-58куе.

Без ремонта все просто: 1кв.м=1000$

Зря вы, Аирмакс, не прикупили Круш, после продажи прэлэсти в Голосеево - уже был бы Х2 капитала, легко

В 1куе за метр Круши я не могу поверить. Сорян. 600 - с натяжкой - наверное. Религия мне не позволила Крушу купить + вы скупили там все ликвидные однухи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:20

  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Влад, о чем речь вообще?
В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут?
Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов?
Это все больные фантазии.
Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет.
От судьбы не уйдешь...

2 млн. - это явный перебор. Уже обсуждали тут и считали, чо мксимум 500 тыс. Стока не было даже во время наибольшего паломничества понаехов в 2007-м году.
Ой, не зарекайтесь. Тем более в такое время, когда под боком путлер и у самих у власти подонок на подонке сидит и подонком погоняет, еще и рейтинг гос. банков вон морганы понижают, с приватом непонятки намечаются, дефицит бюджета большой, долги по коммуналке 70 ярдов, долговые выплаты, газ закупать надо... При остановке внешнего финансирования все может полететь втартарары в считанные месяцы.
Вы будете довольны арендой 6000 гривен при курсе 200?

Магістри з дипломом МВА не можуть правильно розрахувати кількість приїжджих "понаєхів")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Доходные дома порвут частников.Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"

спасибо посмеялсо
вы реально арендодатель нескольких объектов?
у меня в договорах прописано что "все текущие ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров, текущий ремонт бытовой техники, мелкие ремонты типа (перекосилась дверца шкафчика или перегорела лампочка и т.д.)…

вы часом доходный дом с гостиницей не попутали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:18

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:А за сколько сейчас можно 45-метровую однуху в Круше купить?


38 метров с бомж-ремонтом недавно продали за 45куе.

45 метровых однух там вроде нет, максимум 42метра. Думаю около 50куе можно. Если более-менее ремонт, то 55-58куе.

Без ремонта все просто: 1кв.м=1000$

Зря вы, Аирмакс, не прикупили Круш, после продажи прэлэсти в Голосеево - уже был бы Х2 капитала, легко

В 1куе за метр Круши я не могу поверить. Сорян. 600 - с натяжкой - наверное. Религия мне не позволила Крушу купить


https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-sdan- ... DHxOR.html -40500$ за 37 м без ремонта


https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... E3adf.html -58000$ за 43м с ремонтом.
Думай.те! :)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:23

  Прохожий написав:
  UA написав:Доходные дома порвут частников.Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"

спасибо посмеялсо
вы реально арендодатель нескольких объектов?

Конечно я всё вру :mrgreen:
  Прохожий написав:у меня в договорах прописано что "все текущие ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров,

Сидит такой арендатор и думает - Уже лето на носу, надо вызвать кондиционершика померять давление фреона в трассе, может перезаправить, а то хозяйский компрессор накроется во время интенсивной летней эксплуатации...
или "вызову ка дорогого, но проверенного сантехника... а не алкаша с ОЛХ"
  Прохожий написав: текущий ремонт бытовой техники

Напишите ещё плановый ремонт (как на АЭС :mrgreen: )
Современную бытовую технику выгоднее заменить через определенное время, чем ремонтировать[/quote]
  Прохожий написав: мелкие ремонты типа (перекосилась дверца шкафчика или перегорела лампочка и т.д.)…

Сколько будут стоить арендатору такие услуги, в случаи вызова мастера из условного "Бюро добрых услуг" и обращение к мастеру уже находящемуся в доме?
Фактор оперативности и гарантии на работу тоже как бы имеет значение.
  Прохожий написав:вы часом доходный дом с гостиницей не попутали?

Нет. И потому арендаторы выберут сервис доходного дома, а не рассказы частника-любителя про гостиницы...
Я хоть и не люблю капризных арендаторов, но стараюсь смотреть на взаимоотношения и с их позиции.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Доходные дома порвут частников.
Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"
Ремонты в разных стилях, которые можно посмотреть, повыбирать... в одном месте.
Склад подменной мебели в подвале. Не нужен письменный стол? Можем предложить кресло.
Кто сдает в аренду, сразу поймут о чём речь))
ТРЦ вытесняют базары. Розетка давит мелкие интернет магазины.
Почему в аренде по другому?

Пока частники а тени, а крупным арендодателям с доходными домами придётся работать вбелую, никто никого не порвёт, и сравнение с трц не прокатит (да и базары никуда не делись).
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:32

  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-sdan- ... DHxOR.html -40500$ за 37 м без ремонта


https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... E3adf.html -58000$ за 43м с ремонтом.
Думай.те! :)

Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос.
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Ну и снова мантрите на девал.

отличная стратегия "всем ппц а я в шоколаде"
Я в шоке

апд
вы покупаете объект стоимостью 50куе, платите сразу 40куе + 10расрочка и мантрите на ппц, и вот вуаля он ппц приходит(девал х2), вы в экстазе доплачиваете 5куе вместо 10 и счастливы, но весь объект оказывается уже стоит например 35куе а вам обошелся в 45... воистину "стратегия"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:56

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-sdan- ... DHxOR.html -40500$ за 37 м без ремонта


https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... E3adf.html -58000$ за 43м с ремонтом.
Думай.те! :)

Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос.
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?


Макс, в этом то и прикол, вы вообще не поняли что произошло в стране.

Средний класс - типа вас, потенциальный покупатель вашей элитки (именно средний ибо богатым ваша квартира вообще не интересна - у них частные дома) - он вымер. В условиях деиндуастриализации и деградации экономики не нужен средний класс. Есть люмпены типа потребителей Круш, и мега-богатые (вы ж сами постили поместье Охрендовского - главы ЦВК, которое больше Белого дома в Вашингтоне).

В стране просто нет ЦА на ваши метры. А на Круши есть. Поэтому там есть спрос.

Пара из касиров Эпицентра в вашем доме жить не будет, а на Круше будет.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:00

  UA написав:
  Прохожий написав:у меня в договорах прописано что "все текущие ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров,

Сидит такой арендатор и думает - Уже лето на носу, надо вызвать кондиционершика померять давление фреона в трассе, может перезаправить, а то хозяйский компрессор накроется во время интенсивной летней эксплуатации...
или "вызову ка дорогого, но проверенного сантехника... а не алкаша с ОЛХ"
  Прохожий написав: текущий ремонт бытовой техники

Напишите ещё плановый ремонт (как на АЭС :mrgreen: )
Современную бытовую технику выгоднее заменить через определенное время, чем ремонтировать



у меня в договоре просто прописано что раз в год происходит профилактика кондиционеров, мастера вызываю Я, оплачивает арендатор

если у СМА или ПМ например забился фильтр то может вам проще и заменить, Я не против

и кстати обязательно прописываю уборку клининговой компанией при выселении ессно с оплатой арендатором

...и да, мне обычно не звонят из серии"лампочка перегорела или бумага закончилась"...
наверное Я что то не так делаю... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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