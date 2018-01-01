Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Влад, о чем речь вообще? В Киеве примерно 2 млн понаехов, если частники не будут сдавать квартиры, где они все жить будут? Когда и где понастроится столько доходных домов, чтобы вселить хотя бы 500 000 понаехов? Это все больные фантазии. Судьба лендлордов - вечно стричь понаехов. Так было. Так есть. Так будет. От судьбы не уйдешь...
2 млн. - это явный перебор. Уже обсуждали тут и считали, чо мксимум 500 тыс. Стока не было даже во время наибольшего паломничества понаехов в 2007-м году. Ой, не зарекайтесь. Тем более в такое время, когда под боком путлер и у самих у власти подонок на подонке сидит и подонком погоняет, еще и рейтинг гос. банков вон морганы понижают, с приватом непонятки намечаются, дефицит бюджета большой, долги по коммуналке 70 ярдов, долговые выплаты, газ закупать надо... При остановке внешнего финансирования все может полететь втартарары в считанные месяцы. Вы будете довольны арендой 6000 гривен при курсе 200?
Магістри з дипломом МВА не можуть правильно розрахувати кількість приїжджих "понаєхів")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
UA написав:Доходные дома порвут частников.Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"
спасибо посмеялсо вы реально арендодатель нескольких объектов? у меня в договорах прописано что "все текущие ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров, текущий ремонт бытовой техники, мелкие ремонты типа (перекосилась дверца шкафчика или перегорела лампочка и т.д.)…
вы часом доходный дом с гостиницей не попутали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
UA написав:Доходные дома порвут частников.Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься"
спасибо посмеялсо вы реально арендодатель нескольких объектов?
Конечно я всё вру
Прохожий написав:у меня в договорах прописано что "все текущие ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров,
Сидит такой арендатор и думает - Уже лето на носу, надо вызвать кондиционершика померять давление фреона в трассе, может перезаправить, а то хозяйский компрессор накроется во время интенсивной летней эксплуатации... или "вызову ка дорогого, но проверенного сантехника... а не алкаша с ОЛХ"
Прохожий написав: текущий ремонт бытовой техники
Напишите ещё плановый ремонт (как на АЭС ) Современную бытовую технику выгоднее заменить через определенное время, чем ремонтировать[/quote]
Прохожий написав: мелкие ремонты типа (перекосилась дверца шкафчика или перегорела лампочка и т.д.)…
Сколько будут стоить арендатору такие услуги, в случаи вызова мастера из условного "Бюро добрых услуг" и обращение к мастеру уже находящемуся в доме? Фактор оперативности и гарантии на работу тоже как бы имеет значение.
Прохожий написав:вы часом доходный дом с гостиницей не попутали?
Нет. И потому арендаторы выберут сервис доходного дома, а не рассказы частника-любителя про гостиницы... Я хоть и не люблю капризных арендаторов, но стараюсь смотреть на взаимоотношения и с их позиции.
UA написав:Доходные дома порвут частников. Электрик-сантехник-мебельщик в штате, а не стандартное - "найдите кого нибудь, я сейчас за городом и не могу этим заниматься" Ремонты в разных стилях, которые можно посмотреть, повыбирать... в одном месте. Склад подменной мебели в подвале. Не нужен письменный стол? Можем предложить кресло. Кто сдает в аренду, сразу поймут о чём речь)) ТРЦ вытесняют базары. Розетка давит мелкие интернет магазины. Почему в аренде по другому?
Пока частники а тени, а крупным арендодателям с доходными домами придётся работать вбелую, никто никого не порвёт, и сравнение с трц не прокатит (да и базары никуда не делись).
Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос. Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?
отличная стратегия "всем ппц а я в шоколаде" Я в шоке
апд вы покупаете объект стоимостью 50куе, платите сразу 40куе + 10расрочка и мантрите на ппц, и вот вуаля он ппц приходит(девал х2), вы в экстазе доплачиваете 5куе вместо 10 и счастливы, но весь объект оказывается уже стоит например 35куе а вам обошелся в 45... воистину "стратегия"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос. Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?
Макс, в этом то и прикол, вы вообще не поняли что произошло в стране.
Средний класс - типа вас, потенциальный покупатель вашей элитки (именно средний ибо богатым ваша квартира вообще не интересна - у них частные дома) - он вымер. В условиях деиндуастриализации и деградации экономики не нужен средний класс. Есть люмпены типа потребителей Круш, и мега-богатые (вы ж сами постили поместье Охрендовского - главы ЦВК, которое больше Белого дома в Вашингтоне).
В стране просто нет ЦА на ваши метры. А на Круши есть. Поэтому там есть спрос.
Пара из касиров Эпицентра в вашем доме жить не будет, а на Круше будет.
Прохожий написав:у меня в договорах прописано что "все текущие ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров,
Сидит такой арендатор и думает - Уже лето на носу, надо вызвать кондиционершика померять давление фреона в трассе, может перезаправить, а то хозяйский компрессор накроется во время интенсивной летней эксплуатации... или "вызову ка дорогого, но проверенного сантехника... а не алкаша с ОЛХ"
Прохожий написав: текущий ремонт бытовой техники
Напишите ещё плановый ремонт (как на АЭС ) Современную бытовую технику выгоднее заменить через определенное время, чем ремонтировать
у меня в договоре просто прописано что раз в год происходит профилактика кондиционеров, мастера вызываю Я, оплачивает арендатор
если у СМА или ПМ например забился фильтр то может вам проще и заменить, Я не против
и кстати обязательно прописываю уборку клининговой компанией при выселении ессно с оплатой арендатором
...и да, мне обычно не звонят из серии"лампочка перегорела или бумага закончилась"... наверное Я что то не так делаю...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский