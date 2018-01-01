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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:12
Прохожий, ага, ну жалко человеку по этому курсу баксы сливать, часть матраса, вероятно, куплена по более высокому курсу. Вот и ищет варианты. "Форточку возможностей", как у нас тут иногда выражаются.
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Natt
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:17
Natt написав:Прохожий
, ага, ну жалко человеку по этому курсу баксы сливать, часть матраса, вероятно, куплена по более высокому курсу. Вот и ищет варианты. "Форточку возможностей", как у нас тут иногда выражаются.
"Форточка возможностей"(с) это купить недооцененный объект, но для этого нужно перелопатить тонны "навоза" и рискнуть.
И кстати, на данный момент в Киеве в сегменте эконом/эконом+/бизнес-) Я таких не вижу.
Так что если брать для себя то ИМХО нужно брать что нравится и мантрить на рост экономики
ЗЫ:
10.01.2019. 28,20
сегодня 26,50
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:31
airmax78 написав:
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?
Макс, давайте поговорим про модные МОПы
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:33
investorkiev написав: airmax78 написав:
Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос.
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?
Макс, в этом то и прикол, вы вообще не поняли что произошло в стране.
Средний класс - типа вас, потенциальный покупатель вашей элитки (именно средний ибо богатым ваша квартира вообще не интересна - у них частные дома) - он вымер. В условиях деиндуастриализации и деградации экономики не нужен средний класс. Есть люмпены типа потребителей Круш, и мега-богатые (вы ж сами постили поместье Охрендовского - главы ЦВК, которое больше Белого дома в Вашингтоне).
В стране просто нет ЦА на ваши метры. А на Круши есть. Поэтому там есть спрос.
Пара из касиров Эпицентра в вашем доме жить не будет, а на Круше будет.
40-50куе за Куршу? Пара кассиров? Откуда у них такие деньги?
В своей ЦА я более-менее уверен. Она малочисленная, привередливая, но у нее всегда есть деньги. А вот кто селится на Круше по овер 1куе за метр - это для меня загадка.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34
UA написав: airmax78 написав:
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?
Макс, давайте поговорим про модные МОПы
А что о них говорить? Модные МОПЫ - из э маст.
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