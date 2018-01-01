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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 978979980981982>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:12

Прохожий, ага, ну жалко человеку по этому курсу баксы сливать, часть матраса, вероятно, куплена по более высокому курсу. Вот и ищет варианты. "Форточку возможностей", как у нас тут иногда выражаются.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:17

  Natt написав:Прохожий, ага, ну жалко человеку по этому курсу баксы сливать, часть матраса, вероятно, куплена по более высокому курсу. Вот и ищет варианты. "Форточку возможностей", как у нас тут иногда выражаются.

"Форточка возможностей"(с) это купить недооцененный объект, но для этого нужно перелопатить тонны "навоза" и рискнуть.
И кстати, на данный момент в Киеве в сегменте эконом/эконом+/бизнес-) Я таких не вижу.
Так что если брать для себя то ИМХО нужно брать что нравится и мантрить на рост экономики 8)

ЗЫ:
10.01.2019. 28,20
сегодня 26,50
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:31

  airmax78 написав:Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?

Макс, давайте поговорим про модные МОПы
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:33

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-sdan- ... DHxOR.html -40500$ за 37 м без ремонта


https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... E3adf.html -58000$ за 43м с ремонтом.
Думай.те! :)

Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос.
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?


Макс, в этом то и прикол, вы вообще не поняли что произошло в стране.

Средний класс - типа вас, потенциальный покупатель вашей элитки (именно средний ибо богатым ваша квартира вообще не интересна - у них частные дома) - он вымер. В условиях деиндуастриализации и деградации экономики не нужен средний класс. Есть люмпены типа потребителей Круш, и мега-богатые (вы ж сами постили поместье Охрендовского - главы ЦВК, которое больше Белого дома в Вашингтоне).

В стране просто нет ЦА на ваши метры. А на Круши есть. Поэтому там есть спрос.

Пара из касиров Эпицентра в вашем доме жить не будет, а на Круше будет.

40-50куе за Куршу? Пара кассиров? Откуда у них такие деньги?
В своей ЦА я более-менее уверен. Она малочисленная, привередливая, но у нее всегда есть деньги. А вот кто селится на Круше по овер 1куе за метр - это для меня загадка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34

  UA написав:
  airmax78 написав:Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?

Макс, давайте поговорим про модные МОПы

А что о них говорить? Модные МОПЫ - из э маст.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:40

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?

Макс, давайте поговорим про модные МОПы

А что о них говорить? Модные МОПЫ - из э маст.


Я живу без модных МОПов.
Зато есть двор, 3 квартиры на этаже, 50 квартир в подьезде.

На машине везде удобно добираться.
Метро вроде тоже рядом, но я не езжу, хотя домашний персонал доволен развязкой общественного транспорта.

На кой мне модные МОПы? Ну тоесть приятно что они есть, но переплачивать за них охулиард денег - не вижу смысла.

Кстати, в аренде из всех обьектов, Модный Моп показывает у меня наименьшую рентабельность, аж на 2% уступая в доходности эконому. И это учитывая что я покупал его по зверской акции, самая дешевая квартира в комплексе была.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:46

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс, давайте поговорим про модные МОПы

А что о них говорить? Модные МОПЫ - из э маст.


Я живу без модных МОПов.
Зато есть двор, 3 квартиры на этаже, 50 квартир в подьезде.

На машине везде удобно добираться.
Метро вроде тоже рядом, но я не езжу, хотя домашний персонал доволен развязкой общественного транспорта.

На кой мне модные МОПы? Ну тоесть приятно что они есть, но переплачивать за них охулиард денег - не вижу смысла.

Кстати, в аренде из всех обьектов, Модный Моп показывает у меня наименьшую рентабельность, аж на 2% уступая в доходности эконому. И это учитывая что я покупал его по зверской акции, самая дешевая квартира в комплексе была.

Не хочу опять разводить многостраничный срач, но для себя я бы уже не стал покупать квартиру в доме без ММ. И в доме с убогими ММ - тоже не стал бы. Исключение - отреставрированный царский дом в центре.
И как человек, регулярно бывающий на просмотрах, могу сказать: для покупателей в сегменте бизнес-класс ММ - это важно. Рационально, не рационально - пох. Это продается и спорить с этим бесполезно. А вот зачем нужен большой двор - это мне не очень понятно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 11 тра, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:46

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?

Макс, давайте поговорим про модные МОПы

А что о них говорить? Модные МОПЫ - из э маст.

Меня всегда веселят жители "хрущей/бпс и т.д.", для них "модные МОПы" как красная тряпка для быка :mrgreen:
комплексы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Кстати, в аренде из всех обьектов, Модный Моп показывает у меня наименьшую рентабельность, аж на 2% уступая в доходности эконому. И это учитывая что я покупал его по зверской акции, самая дешевая квартира в комплексе была.

для меня всегда было загадкой кто покупает неликвид типа 2й этаж с видом на мусорные контейнеры или подпорную стену...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:52

Прохожий кста, замучался выбором: однуха в условной круше или бпс на героев сталинграда... :shock:
plugatyrev
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