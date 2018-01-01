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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:52
airmax78 написав:
А вот зачем нужен большой двор - это мне не очень понятно.
это жители уютных винтажных хрущиков рефлексируют...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:56
plugatyrev написав:Прохожий
кста, замучался выбором: однуха в условной круше или бпс на героев сталинграда...
если реально прет от Оболони то новострой на Оболони, да хоть на Богатырской
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:57
Прохожий написав: airmax78 написав:
А вот зачем нужен большой двор - это мне не очень понятно.
это жители уютных винтажных хрущиков рефлексируют...
Обычно наличие большого двора требуют любители запарковать в нем 100500 автомобилей. Но если в доме есть подземный паркинг - тогда вопрос: зачем двор? Многие хаят двор в ЦП - типа он микроскопический. А мне показалось, что он даже слишком большой. И сколько раз я там был - на площадке там не было ни одного ребенка.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:00
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
А за сколько сейчас можно 45-метровую однуху в Круше купить?
38 метров с бомж-ремонтом недавно продали за 45куе.
45 метровых однух там вроде нет, максимум 42метра. Думаю около 50куе можно. Если более-менее ремонт, то 55-58куе.
Без ремонта все просто: 1кв.м=1000$
Зря вы, Аирмакс, не прикупили Круш, после продажи прэлэсти в Голосеево - уже был бы Х2 капитала, легко
В 1куе за метр Круши я не могу поверить. Сорян. 600 - с натяжкой - наверное. Религия мне не позволила Крушу купить + вы скупили там все ликвидные однухи.
Так по 600 стоил котлован на дне цен на первичное в 2015 г.
А за готовое сейчас докатилось до 1к за квадрат в 1-к и не токо в Круше, но и в Варшавском, возле которого метро нет. И аналогичные варианты 1-к 42м в Варшавском с под ключ с теплым полом и мебелью-техникой тоже стоят 55-58 куе. Берут или нет по таким ценам, но хозяева о торге слышать не желают.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:05
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
А вот зачем нужен большой двор - это мне не очень понятно.
это жители уютных винтажных хрущиков рефлексируют...
Обычно наличие большого двора требуют любители запарковать в нем 100500 автомобилей. Но если в доме есть подземный паркинг - тогда вопрос: зачем двор? Многие хаят двор в ЦП - типа он микроскопический. А мне показалось, что он даже слишком большой. И сколько раз я там был - на площадке там не было ни одного ребенка.
А где дети то??
ЦП это не для жизни, это вечером после офиса секретаршу рачком поставить в красивых интерьерах в чулочках, попивая Моёт.
Словом - это не для вас, Макс, у вас же дети
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:09
plugatyrev написав:Прохожий
кста, замучался выбором: однуха в условной круше или бпс на героев сталинграда...
Какой Бпс? Даже речи не идет о совкошлаке.
Я полтора года назад избавился от последнего совкошлака в семье, и очень рад.
Через 5 лет будете из совкошлака затравленно смотреть на счастливых жителей новостроя (цветочки в подьезде, елочка на новый год), а у вас будет обрыгано наркоманами и вонять стариками. Фу!
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:10
Прохожий написав:
UA написав: Прохожий написав:
у меня в договорах прописано что "все текущие
ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров,
Сидит такой арендатор и думает - Уже лето на носу, надо вызвать кондиционершика померять давление фреона в трассе, может перезаправить, а то хозяйский компрессор накроется во время интенсивной летней эксплуатации...
или "вызову ка дорогого, но проверенного сантехника... а не алкаша с ОЛХ"
Прохожий написав:
текущий ремонт бытовой техники
Напишите ещё плановый ремонт (как на АЭС
)
Современную бытовую технику выгоднее заменить через определенное время, чем ремонтировать
у меня в договоре просто прописано что раз в год происходит профилактика кондиционеров, мастера вызываю Я, оплачивает арендатор
если у СМА или ПМ например забился фильтр то может вам проще и заменить, Я не против
и кстати обязательно прописываю уборку клининговой компанией при выселении ессно с оплатой арендатором
...и да, мне обычно не звонят из серии"лампочка перегорела или бумага закончилась"...
наверное Я что то не так делаю...
Я так понял комментариев от "гуру" не будет??? жаль...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:13
airmax78 написав:
40-50куе за Куршу? Пара кассиров? Откуда у них такие деньги?
В своей ЦА я более-менее уверен. Она малочисленная, привередливая, но у нее всегда есть деньги. А вот кто селится на Круше по овер 1куе за метр - это для меня загадка.
Думаю там селятся либо арендаторы у Трибеки либо те кто купили на котловане по 600 или по переуступке по 800 для себя. Купить 37м голых стен за 40к и ввязаться в ремонт по сегодняшним ценам хз есть ли желающие.
В Новой Англии такой же порядок цен на готовые 1к (голые стены) : 1м2=1000$ .
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:15
Кстати, вы заметили, что жизнь подорожала, а аренда нет?
Сейчас средней семье в Киеве на жизнь нужно явно не меньше чем 100 тыс грн, это 10 условных круш сдавать нужно.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:29
investorkiev написав: airmax78 написав:
Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос.
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?
Макс, в этом то и прикол, вы вообще не поняли что произошло в стране.
Средний класс - типа вас, потенциальный покупатель вашей элитки (именно средний ибо богатым ваша квартира вообще не интересна - у них частные дома) - он вымер. В условиях деиндуастриализации и деградации экономики не нужен средний класс. Есть люмпены типа потребителей Круш, и мега-богатые (вы ж сами постили поместье Охрендовского - главы ЦВК, которое больше Белого дома в Вашингтоне).
В стране просто нет ЦА на ваши метры. А на Круши есть. Поэтому там есть спрос.
Пара из кассиров Эпицентра в вашем доме жить не будет, а на Круше будет.
Круша с ремонтом стоит как не самый топовый Прадо или RX200T. Кассир с эпицентра в состоянии купить себе такое авто хоть 10ти летнее и кататься на нём на работу или хотя бы в парк по выходным?
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