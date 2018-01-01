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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А вот зачем нужен большой двор - это мне не очень понятно.

это жители уютных винтажных хрущиков рефлексируют...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:56

  plugatyrev написав:Прохожий кста, замучался выбором: однуха в условной круше или бпс на героев сталинграда... :shock:

если реально прет от Оболони то новострой на Оболони, да хоть на Богатырской 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:57

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А вот зачем нужен большой двор - это мне не очень понятно.

это жители уютных винтажных хрущиков рефлексируют...

Обычно наличие большого двора требуют любители запарковать в нем 100500 автомобилей. Но если в доме есть подземный паркинг - тогда вопрос: зачем двор? Многие хаят двор в ЦП - типа он микроскопический. А мне показалось, что он даже слишком большой. И сколько раз я там был - на площадке там не было ни одного ребенка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:00

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:А за сколько сейчас можно 45-метровую однуху в Круше купить?


38 метров с бомж-ремонтом недавно продали за 45куе.

45 метровых однух там вроде нет, максимум 42метра. Думаю около 50куе можно. Если более-менее ремонт, то 55-58куе.

Без ремонта все просто: 1кв.м=1000$

Зря вы, Аирмакс, не прикупили Круш, после продажи прэлэсти в Голосеево - уже был бы Х2 капитала, легко

В 1куе за метр Круши я не могу поверить. Сорян. 600 - с натяжкой - наверное. Религия мне не позволила Крушу купить + вы скупили там все ликвидные однухи.


Так по 600 стоил котлован на дне цен на первичное в 2015 г.
А за готовое сейчас докатилось до 1к за квадрат в 1-к и не токо в Круше, но и в Варшавском, возле которого метро нет. И аналогичные варианты 1-к 42м в Варшавском с под ключ с теплым полом и мебелью-техникой тоже стоят 55-58 куе. Берут или нет по таким ценам, но хозяева о торге слышать не желают. :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:05

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А вот зачем нужен большой двор - это мне не очень понятно.

это жители уютных винтажных хрущиков рефлексируют...

Обычно наличие большого двора требуют любители запарковать в нем 100500 автомобилей. Но если в доме есть подземный паркинг - тогда вопрос: зачем двор? Многие хаят двор в ЦП - типа он микроскопический. А мне показалось, что он даже слишком большой. И сколько раз я там был - на площадке там не было ни одного ребенка.


А где дети то??

ЦП это не для жизни, это вечером после офиса секретаршу рачком поставить в красивых интерьерах в чулочках, попивая Моёт.

Словом - это не для вас, Макс, у вас же дети
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:09

  plugatyrev написав:Прохожий кста, замучался выбором: однуха в условной круше или бпс на героев сталинграда... :shock:


Какой Бпс? Даже речи не идет о совкошлаке.

Я полтора года назад избавился от последнего совкошлака в семье, и очень рад.

Через 5 лет будете из совкошлака затравленно смотреть на счастливых жителей новостроя (цветочки в подьезде, елочка на новый год), а у вас будет обрыгано наркоманами и вонять стариками. Фу!
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:10

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:у меня в договорах прописано что "все текущие ремонты(работы) это забота арендаторов", как то профилактика кондиционеров,

Сидит такой арендатор и думает - Уже лето на носу, надо вызвать кондиционершика померять давление фреона в трассе, может перезаправить, а то хозяйский компрессор накроется во время интенсивной летней эксплуатации...
или "вызову ка дорогого, но проверенного сантехника... а не алкаша с ОЛХ"
  Прохожий написав: текущий ремонт бытовой техники

Напишите ещё плановый ремонт (как на АЭС :mrgreen: )
Современную бытовую технику выгоднее заменить через определенное время, чем ремонтировать



у меня в договоре просто прописано что раз в год происходит профилактика кондиционеров, мастера вызываю Я, оплачивает арендатор

если у СМА или ПМ например забился фильтр то может вам проще и заменить, Я не против

и кстати обязательно прописываю уборку клининговой компанией при выселении ессно с оплатой арендатором

...и да, мне обычно не звонят из серии"лампочка перегорела или бумага закончилась"...
наверное Я что то не так делаю... 8)

Я так понял комментариев от "гуру" не будет??? жаль... :?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:13

  airmax78 написав:40-50куе за Куршу? Пара кассиров? Откуда у них такие деньги?
В своей ЦА я более-менее уверен. Она малочисленная, привередливая, но у нее всегда есть деньги. А вот кто селится на Круше по овер 1куе за метр - это для меня загадка.


Думаю там селятся либо арендаторы у Трибеки либо те кто купили на котловане по 600 или по переуступке по 800 для себя. Купить 37м голых стен за 40к и ввязаться в ремонт по сегодняшним ценам хз есть ли желающие.
В Новой Англии такой же порядок цен на готовые 1к (голые стены) : 1м2=1000$ .
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, вы заметили, что жизнь подорожала, а аренда нет?

Сейчас средней семье в Киеве на жизнь нужно явно не меньше чем 100 тыс грн, это 10 условных круш сдавать нужно.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:29

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-sdan- ... DHxOR.html -40500$ за 37 м без ремонта


https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... E3adf.html -58000$ за 43м с ремонтом.
Думай.те! :)

Да продавать-то, конечно, можно. Можно и по 1200 за метр выставить. Только нах оно кому надо по такой цене - вот в чем вопрос.
Я тоже продаю. По сравнению с Крушей - "мегаэлитку в самом центре". И меньше чем в 2 раза дороже за метр. Думаете очередь стоит?


Макс, в этом то и прикол, вы вообще не поняли что произошло в стране.

Средний класс - типа вас, потенциальный покупатель вашей элитки (именно средний ибо богатым ваша квартира вообще не интересна - у них частные дома) - он вымер. В условиях деиндуастриализации и деградации экономики не нужен средний класс. Есть люмпены типа потребителей Круш, и мега-богатые (вы ж сами постили поместье Охрендовского - главы ЦВК, которое больше Белого дома в Вашингтоне).

В стране просто нет ЦА на ваши метры. А на Круши есть. Поэтому там есть спрос.

Пара из кассиров Эпицентра в вашем доме жить не будет, а на Круше будет.

Круша с ремонтом стоит как не самый топовый Прадо или RX200T. Кассир с эпицентра в состоянии купить себе такое авто хоть 10ти летнее и кататься на нём на работу или хотя бы в парк по выходным?
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