Это шож за семьи такие, королевских кровей?! Я трачу 300$ в месяц и прекрасно живу. (Не Киев)
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:32
Додано: Суб 11 тра, 2019 22:36
Зависит от локации - возле метро в ликвидном районе весь совкошлак со временем будет сдаваться. И жить там будут не старики и наркоманы, а понаехи, как здесь принято выражаться - в большинстве своём вполне адекватные люди))
Додано: Суб 11 тра, 2019 22:57
Во-первых - выделил. Дальше смысла обсуждать нет. Переезжайте в Киев и тогда посчитаем затраты.
Во-вторых, я имел в виду среднюю семью, а не одного человека. Только дети, если их двое, тянут в среднем тысяч 35-40 гривен в месяц.
Далее. Может вы тратите 300$ на еду?
А где амортизация айфона, ноутбука, авто? Где поехать на море/лыжи? Где медстраховка? Где образование (нужно учиться всю жизнь. Я вот на днях иду на небольшой семинарчик - 1 день, 100$).
Где комунал в конце концов, который зимой за приличную квартиру будет не меньше 100$? Или с родителями живете? ))
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