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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:32

  investorkiev написав:Сейчас средней семье в Киеве на жизнь нужно явно не меньше чем 100 тыс грн, это 10 условных круш сдавать нужно.
Это шож за семьи такие, королевских кровей?! Я трачу 300$ в месяц и прекрасно живу. (Не Киев)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:36

  investorkiev написав:
  plugatyrev написав:Прохожий кста, замучался выбором: однуха в условной круше или бпс на героев сталинграда... :shock:
Через 5 лет будете из совкошлака затравленно смотреть на счастливых жителей новостроя (цветочки в подьезде, елочка на новый год), а у вас будет обрыгано наркоманами и вонять стариками. Фу!
Зависит от локации - возле метро в ликвидном районе весь совкошлак со временем будет сдаваться. И жить там будут не старики и наркоманы, а понаехи, как здесь принято выражаться - в большинстве своём вполне адекватные люди))
asti
 
Повідомлень: 549
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:57

  asti написав:
  investorkiev написав:Сейчас средней семье в Киеве на жизнь нужно явно не меньше чем 100 тыс грн, это 10 условных круш сдавать нужно.
Это шож за семьи такие, королевских кровей?! Я трачу 300$ в месяц и прекрасно живу. (Не Киев)



Во-первых - выделил. Дальше смысла обсуждать нет. Переезжайте в Киев и тогда посчитаем затраты.

Во-вторых, я имел в виду среднюю семью, а не одного человека. Только дети, если их двое, тянут в среднем тысяч 35-40 гривен в месяц.

Далее. Может вы тратите 300$ на еду?
А где амортизация айфона, ноутбука, авто? Где поехать на море/лыжи? Где медстраховка? Где образование (нужно учиться всю жизнь. Я вот на днях иду на небольшой семинарчик - 1 день, 100$).

Где комунал в конце концов, который зимой за приличную квартиру будет не меньше 100$? Или с родителями живете? ))
investorkiev
 
Повідомлень: 226
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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  #<1 ... 979980981982
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