Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.
Вы не поняли сути.
Новострой - пока новый, в нем все новое и ремонтироваться (кроме текущих ремонтов) не нужно.
А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал.
И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов.
Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально.
А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком
hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.
Вы не поняли сути.
Новострой - пока новый, в нем все новое и ремонтироваться (кроме текущих ремонтов) не нужно.
А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал.
И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов.
Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально.
А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком
есть вакцина от старения? на кап.ремонт копить не нужно? амортизация , не, не слышал???
zzzzzz написав:А до этого был закон и порядок, особенно в сфере строительства, ага, пиши исчо
Недалёкий вы человек. Уже сам факт, что Порошенко проиграл выборы, говорит о законе и порядке. Но ваше сообщение говорит о том, что лично вы, проецируете своё нежелание выполнять законы. Вы надеетесь поймать рыбки в мутной воде ? расслабьтесь, акулы уже начали возвращаться. Вам достанется меньше того, что вы сейчас имеете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.
А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал. И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов. Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально. А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком
Ой ну вы загонщик. Я знаю как оболонская ыЛлитка за 15 лет становится "убогим комодом". Дешевая-маркая штукатурка, не работающий лифт и снобные соседи Корвалолом конечно не пахнет но и "жизненности" нет
Востаннє редагувалось moniks в Пон 20 тра, 2019 21:21, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.
Вы не поняли сути.
Новострой - пока новый, в нем все новое и ремонтироваться (кроме текущих ремонтов) не нужно.
А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал.
И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов.
Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально.
А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком
есть вакцина от старения? на кап.ремонт копить не нужно? амортизация , не, не слышал???
Блин, ну как обьяснить?
Совкошлак УЖЕ старый, ему УЖЕ капец.
Новострой станет шлаком лет через 20-40.
Можно им пользоваться 10-15 лет и потом продать. Без никакой амортизации, по рынку.
investorkiev написав:Блин, ну как обьяснить? Совкошлак УЖЕ старый, ему УЖЕ капец. Новострой станет шлаком лет через 20-40.
Вы лютый загонщик. А пережить ремонты и притерки между "крутыми" соседями И эти квартирко умирают быстрее чем вы тут пропагандируете. Уже менял все прогнившие трубы (и батареи) в доме которому "всего" 19 лет.
pesikot написав:Недалёкий вы человек. Уже сам факт, что Порошенко проиграл выборы, говорит о законе и порядке.
Чушь полная. Просто шоколадному не дали ни ввести военное положение , ни сфальсифицировать выборы. Надоел он многим своей сверхжадностью. Что касается строительства, то все не так однозначно как тут расписывают про "совкошлак". Качество кирпича и бетона 40-50 летней давности и сейчас сильно отличается не в пользу новых. Причина - экономия на всем, прежде всего на газе и безудержное использование добавок в цементы и бетоны супер-,гипер- пластификаторов. Качество кладки тоже сильно упало т.к. нормальных каменщиков из исчезнувших ПТУ мало. Плюс раньше из такого гов..а как газоблок старались не строить. Инженерия намного усложнилась в связи с повышением этажности. Насколько это дешево и хорошо в эксплуатации пока рано делать выводы т.к. 20 лет срок небольшой.
Понаехал написав:Как вам речь вступительная? Как возвращение украинцев с заграницы отыграет на стоимости КРЖН? Мне вот интересно... даже возвращение всего лишь одного милиона человек взвентит цены до космоса!