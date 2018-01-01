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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 148
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
22
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:31

  hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.


Вы не поняли сути.

Новострой - пока новый, в нем все новое и ремонтироваться (кроме текущих ремонтов) не нужно.

А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал.

И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов.

Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально.

А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком :)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:39

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.


Вы не поняли сути.

Новострой - пока новый, в нем все новое и ремонтироваться (кроме текущих ремонтов) не нужно.

А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал.

И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов.

Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально.

А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком :)

есть вакцина от старения? на кап.ремонт копить не нужно? амортизация , не, не слышал???
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:15

  zzzzzz написав:А до этого был закон и порядок, особенно в сфере строительства, ага, пиши исчо :mrgreen:

Недалёкий вы человек. Уже сам факт, что Порошенко проиграл выборы, говорит о законе и порядке.
Но ваше сообщение говорит о том, что лично вы, проецируете своё нежелание выполнять законы.
Вы надеетесь поймать рыбки в мутной воде ? расслабьтесь, акулы уже начали возвращаться. Вам достанется меньше того, что вы сейчас имеете
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:19

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.

А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал.
И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов.
Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально.
А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком :)

Ой ну вы загонщик. Я знаю как оболонская ыЛлитка за 15 лет становится "убогим комодом". Дешевая-маркая штукатурка, не работающий лифт и снобные соседи :mrgreen: Корвалолом конечно не пахнет но и "жизненности" нет 8)
Востаннє редагувалось moniks в Пон 20 тра, 2019 21:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:19

  investorkiev написав:Вы не поняли сути.

Натаха мы всё поняли
Завязывай :mrgreen:
https://journalist.today/ukrainka-posle ... iev-video/
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:42

  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:Никто в тех старых домах обновлять еще десятилетиями не будет, а людям лишь бы где-то жить. Такой у нас народ. Переночевать и на работу. Так что ничего от новостроев в плане цены аренды принципиально отличаться не будет. Да и принцип тот же - тот же бетон и кирпич, никакой шумоизоляции и т.д.


Вы не поняли сути.

Новострой - пока новый, в нем все новое и ремонтироваться (кроме текущих ремонтов) не нужно.

А в совкошлаке, которому по 40-60 лет уже раздолбаные лифты, прогнившие трубы и проводка, течет крыша, заливает подвал.

И на все это теперь денег нужно собирать с жильцов.

Попробуйте в совкошлачке на 16 этажей собрать тысяч 100-200 гривен, это в 99.9% случаев нереально.

А как только ломается и не чинится лифт - сразу жилая 16этажка превращается в жилую 5этажку с многоэтажным чердаком :)

есть вакцина от старения? на кап.ремонт копить не нужно? амортизация , не, не слышал???


Блин, ну как обьяснить?

Совкошлак УЖЕ старый, ему УЖЕ капец.

Новострой станет шлаком лет через 20-40.

Можно им пользоваться 10-15 лет и потом продать. Без никакой амортизации, по рынку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:19

  investorkiev написав:Блин, ну как обьяснить?
Совкошлак УЖЕ старый, ему УЖЕ капец.
Новострой станет шлаком лет через 20-40.

Вы лютый загонщик. А пережить ремонты и притерки между "крутыми" соседями :evil:
И эти квартирко умирают быстрее чем вы тут пропагандируете. Уже менял все прогнившие трубы (и батареи) в доме которому "всего" 19 лет. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:37

  pesikot написав:Недалёкий вы человек. Уже сам факт, что Порошенко проиграл выборы, говорит о законе и порядке.


Чушь полная.
Просто шоколадному не дали ни ввести военное положение , ни сфальсифицировать выборы.
Надоел он многим своей сверхжадностью.
Что касается строительства, то все не так однозначно как тут расписывают про "совкошлак".
Качество кирпича и бетона 40-50 летней давности и сейчас сильно отличается не в пользу новых.
Причина - экономия на всем, прежде всего на газе и безудержное использование добавок в цементы и бетоны супер-,гипер- пластификаторов.
Качество кладки тоже сильно упало т.к. нормальных каменщиков из исчезнувших ПТУ мало.
Плюс раньше из такого гов..а как газоблок старались не строить.
Инженерия намного усложнилась в связи с повышением этажности. Насколько это дешево и хорошо в эксплуатации пока рано делать выводы т.к. 20 лет срок небольшой.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вам речь вступительная? Как возвращение украинцев с заграницы отыграет на стоимости КРЖН? Мне вот интересно... даже возвращение всего лишь одного милиона человек взвентит цены до космоса! :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 23:13

  Понаехал написав:Как вам речь вступительная? Как возвращение украинцев с заграницы отыграет на стоимости КРЖН? Мне вот интересно... даже возвращение всего лишь одного милиона человек взвентит цены до космоса! :)

экспат думкою багатиЕ :|
plugatyrev
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