В Парк стоуне в ноябре 2018 выгорели кабеля электропитания.
В апреле 2019 года всё ещё собирали деньги с жильцов на восстановление.
Это про "совсем другой контингент" новостроек.
ПС. Контингент действительно "совсем другой". Более жадный
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:56
В Парк стоуне в ноябре 2018 выгорели кабеля электропитания.
В апреле 2019 года всё ещё собирали деньги с жильцов на восстановление.
Это про "совсем другой контингент" новостроек.
ПС. Контингент действительно "совсем другой". Более жадный
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:59
Про парк стоун в курсе, там еще проблема в экспертизах как мне рассказали местные жильцы. По состоянию на март шли экспертизы что-бы установить нарушения застройщика и подать на него иск. Управляющая компания там кстати от застройщика, по-этому там все так запущенно.
Живите своим умом!
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Строитель на ремонте заболел корью, в больнице. Про больницу промолчу.
Но правильно тут говорили - скоро мотивацией уехать из страны будет просто не сдохнуть. От болезней (которых нигде уже нет), и до непонятных продуктов питания и фальсификата в медикаментах (30% от общего числа)
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для Вас это фальсификат, а кто-то поднял ж... с дивана и крутится, занимается бизнесом, зарабатывает бабло, а не сопли распускает
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:26
Натаха, признайся у тебя дети все прививки имеют?
У нас мамаши дуже вумни. Прививки детям не делают, а потом справки покупают.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:06
100%. Какое-то бабушкино отношение к людям. 21й век на дворе: люди - это расходный материал. Главное что-то им продать, заработать на них и забыть.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:14
Такой катастрофы с прививками как у нас нет нигде в мире (не считая пары экс-республик Азии).
Скатиться от 99% привитых к 40% - это приговор.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, как выжить в враждебной среде, сохранив здоровье, здоровье детей и деньги.
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