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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1035103610371038

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 148
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
22
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:56

  zzzzzz написав:Serg-ik
Сейчас некоторые новострои так строят что на ремонт лифтов надо собирать деньги с момента заселения.
ДИМ решил вместо трех лифтов поставить два а освободившееся места продать

В Парк стоуне в ноябре 2018 выгорели кабеля электропитания.
В апреле 2019 года всё ещё собирали деньги с жильцов на восстановление.
Это про "совсем другой контингент" новостроек.
ПС. Контингент действительно "совсем другой". Более жадный :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:59

  UA написав:
  zzzzzz написав:Serg-ik
Сейчас некоторые новострои так строят что на ремонт лифтов надо собирать деньги с момента заселения.
ДИМ решил вместо трех лифтов поставить два а освободившееся места продать

В Парк стоуне в ноябре 2018 выгорели кабеля электропитания.
В апреле 2019 года всё ещё собирали деньги с жильцов на восстановление.
Это про "совсем другой контингент" новостроек.
ПС. Контингент действительно "совсем другой". Более жадный :mrgreen:


Про парк стоун в курсе, там еще проблема в экспертизах как мне рассказали местные жильцы. По состоянию на март шли экспертизы что-бы установить нарушения застройщика и подать на него иск. Управляющая компания там кстати от застройщика, по-этому там все так запущенно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Строитель на ремонте заболел корью, в больнице. Про больницу промолчу.

Но правильно тут говорили - скоро мотивацией уехать из страны будет просто не сдохнуть. От болезней (которых нигде уже нет), и до непонятных продуктов питания и фальсификата в медикаментах (30% от общего числа)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:до непонятных продуктов питания и фальсификата в медикаментах

Для Вас это фальсификат, а кто-то поднял ж... с дивана и крутится, занимается бизнесом, зарабатывает бабло, а не сопли распускает
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:26

  investorkiev написав:Строитель на ремонте заболел корью, в больнице. Про больницу промолчу.

Но правильно тут говорили - скоро мотивацией уехать из страны будет просто не сдохнуть. От болезней (которых нигде уже нет), и до непонятных продуктов питания и фальсификата в медикаментах (30% от общего числа)

Натаха, признайся у тебя дети все прививки имеют?
У нас мамаши дуже вумни. Прививки детям не делают, а потом справки покупают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:06

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:до непонятных продуктов питания и фальсификата в медикаментах

Для Вас это фальсификат, а кто-то поднял ж... с дивана и крутится, занимается бизнесом, зарабатывает бабло, а не сопли распускает

100%. Какое-то бабушкино отношение к людям. 21й век на дворе: люди - это расходный материал. Главное что-то им продать, заработать на них и забыть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:14

  UA написав:
  investorkiev написав:Строитель на ремонте заболел корью, в больнице. Про больницу промолчу.

Но правильно тут говорили - скоро мотивацией уехать из страны будет просто не сдохнуть. От болезней (которых нигде уже нет), и до непонятных продуктов питания и фальсификата в медикаментах (30% от общего числа)

Натаха, признайся у тебя дети все прививки имеют?
У нас мамаши дуже вумни. Прививки детям не делают, а потом справки покупают.


Такой катастрофы с прививками как у нас нет нигде в мире (не считая пары экс-республик Азии).

Скатиться от 99% привитых к 40% - это приговор.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, как выжить в враждебной среде, сохранив здоровье, здоровье детей и деньги.
investorkiev
 
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