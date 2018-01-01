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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 148
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
22
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:15

  zzzzzz написав:hume

Олесь Маляревич
7 ч. ·
Час розкидати каміння і час збирати

Минулого тижня проголосували рішення Київради «Про затвердження розміру викупної ціни земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва»

Якщо простими словами - ми прийняли рішення щодо повернення до власності громади міста Києва 6.37 ГА землі на набережній Мікільської Слобідки. Землі, яку продали за часів Черновецького і хотіли забудувати.

https://www.facebook.com/maliarevych/po ... 59?__xts__

Молодцы активисты, ну и мэру спасибо, всё таки что-то возвращают из наработок молодой команды космоса. Если бы ещё парк сделали как на оболони, а то чувствую набережная от ковальской бетонным трэшачком попахивает. Как только каяки будут давать на левобережке на прокат, так я сразу с инспекцией пожалую.

Даёшь парки и набережные с велодорожками...чтоб с веломоста были видны велодорожки в парке на левобережке
Востаннє редагувалось hume в Вів 21 тра, 2019 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:17

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Проходил сегодня мимо Кардинала. Геос - молодцы. Сделали почти как на картинке (сэкономили только на стеклянных ограждениях балконов). Вот что надо было брать по штуцеру в 2017м. Думаю, +60% за 2 года - без труда. А вполне вероятно, что и 70-80% можно выдавить за видовую.

Согласен, сам немного был в шоке, но естественно геос не был бы геосом, если бы не отделал балконные зоны мокрой штукатуркой. Думаю, если бы позволяли финансы, то взял бы вторую однуху без вида по 1,1 тыс.

Балконные зоны имеют мокрый фасад и в ЦП, и в РТ и даже в Тетрисе. И это правильно - там повиснут кондеры, а у Кардинала вентфасад на клею, а не на зажимах - его не снимешь и обратно не поставишь.

В смысле на клею? Керамогранит клеили прямо на ветробарьер?)
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:51

  Понаехал написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Я на 70% склоняюсь к эмиграции.

Щуцин не резиновый!

Я вчера смотрел «борис лайф» про Польшу. Понял что в эту страну не имеет смысла ехать.

Согласен. Лучше бы в Люксембург или Швейцарию. Но ребенку может быть тяжело без языка.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:50

  Gastarbaiter написав:Согласен. Лучше бы в Люксембург или Швейцарию. Но ребенку может быть тяжело без языка.

Вообще не проблема. Дети осваивают язык быстрее чем взрослые.
Вот еще хорошая страна для эмиграции
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:06

  hume написав: Как только каяки будут давать на левобережке на прокат, так я сразу с инспекцией пожалую.

Даёшь парки и набережные с велодорожками...чтоб с веломоста были видны велодорожки в парке на левобережке

А чем не подходят лодки и катамараны напрокат в Гидропарке ? Да, не модно, зато какой кач после весельных упражнений ))) Поясница будет неделю болеть если вокруг острова проплыть )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:18

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Согласен, сам немного был в шоке, но естественно геос не был бы геосом, если бы не отделал балконные зоны мокрой штукатуркой. Думаю, если бы позволяли финансы, то взял бы вторую однуху без вида по 1,1 тыс.

Балконные зоны имеют мокрый фасад и в ЦП, и в РТ и даже в Тетрисе. И это правильно - там повиснут кондеры, а у Кардинала вентфасад на клею, а не на зажимах - его не снимешь и обратно не поставишь.

В смысле на клею? Керамогранит клеили прямо на ветробарьер?)

Клеили специальным клеем на алюминиевые или стальные направляющие. Все то же самое, что с кронштейнами, только с кронштейнов керамогранит можно снять и поставить обратно. А наклеенный - снять нельзя. Подойдите ближе к фасаду - посмотрите за что держится керамогранит. Ту же технологию применили в Ауруме. В Ричмонде и Челси Тауэр - по-старинке - на кронштейнах. В Альтер Эго - не обратил внимания.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 02:01

  investorkiev написав:Я на 70% склоняюсь к эмиграции.

а как же круши??? на кого же на кого же..... :arrow:
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