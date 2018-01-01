Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:[ Клеили специальным клеем на алюминиевые или стальные направляющие. Все то же самое, что с кронштейнами, только с кронштейнов керамогранит можно снять и поставить обратно. А наклеенный - снять нельзя. Подойдите ближе к фасаду - посмотрите за что держится керамогранит. Ту же технологию применили в Ауруме. В Ричмонде и Челси Тауэр - по-старинке - на кронштейнах. В Альтер Эго - не обратил внимания.
Такого ещё не видел, или не обращал внимания. Думаю смотреть нужно на этажах выше второго, там где фасад начинает идти из одной вида керамики.
Как сказал старший друг нового президента: "от МВФ одно зло. Ставят эксперименты над богатой страной, загоняя ее в бедность и нищету". Поэтому пусть катятся - "дефолт - не страшен"(с). А когда у тебя большая часть активов в валюте в оффшорах, то "дефол не только не страшен, но даже и очень полезен".
Как сказал старший друг нового президента: "от МВФ одно зло. Ставят эксперименты над богатой страной, загоняя ее в бедность и нищету". Поэтому пусть катятся - "дефолт - не страшен"(с). А когда у тебя большая часть активов в валюте в оффшорах, то "дефол не только не страшен, но даже и очень полезен".
Как сказал старший друг нового президента: "от МВФ одно зло. Ставят эксперименты над богатой страной, загоняя ее в бедность и нищету". Поэтому пусть катятся - "дефолт - не страшен"(с). А когда у тебя большая часть активов в валюте в оффшорах, то "дефол не только не страшен, но даже и очень полезен".
ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ тем, кто обращается к нам по вопросу приобретения м2 в ЖК "ПІВДЕННИЙ КВАРТАЛ" и думает решиться на столь опрометчивый шаг. Итак, имеет смысл исходить из следующих цифр: один комплекс предусматривает сооружение примерно 500-600 квартир. Реальная себестоимость квадратного метра около 200 дол. (в эту сумму заложены даже откаты). Средняя цена, по которой обманутые граждане приобретают квадратный метр, 500-700 дол. Таким образом, на одном жилищном комплексе участники пирамиды зарабатывают порядка 15 млн. долларов чистого дохода. И эта цифра продолжает увеличиваться, заполняя буквально каждый более-менее свободный участок столичной земли.
p.s. передрук з групи Фейсбука по одній з будов Войцеховського (УКО)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.