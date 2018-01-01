Додано: Сер 22 тра, 2019 11:03

ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ тем, кто обращается к нам по вопросу приобретения м2 в ЖК "ПІВДЕННИЙ КВАРТАЛ" и думает решиться на столь опрометчивый шаг.

Итак, имеет смысл исходить из следующих цифр: один комплекс предусматривает сооружение примерно 500-600 квартир. Реальная себестоимость квадратного метра около 200 дол. (в эту сумму заложены даже откаты). Средняя цена, по которой обманутые граждане приобретают квадратный метр, 500-700 дол.

Таким образом, на одном жилищном комплексе участники пирамиды зарабатывают порядка 15 млн. долларов чистого дохода. И эта цифра продолжает увеличиваться, заполняя буквально каждый более-менее свободный участок столичной земли.



p.s.

передрук з групи Фейсбука по одній з будов Войцеховського (УКО)

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.