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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 148
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
22
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:27

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Клеили специальным клеем на алюминиевые или стальные направляющие. Все то же самое, что с кронштейнами, только с кронштейнов керамогранит можно снять и поставить обратно. А наклеенный - снять нельзя. Подойдите ближе к фасаду - посмотрите за что держится керамогранит. Ту же технологию применили в Ауруме. В Ричмонде и Челси Тауэр - по-старинке - на кронштейнах. В Альтер Эго - не обратил внимания.

Такого ещё не видел, или не обращал внимания. Думаю смотреть нужно на этажах выше второго, там где фасад начинает идти из одной вида керамики.

В принципе, на кронштейнах уже, по-моему, вообще никто не делает. Только на клею. Не знаю, че там за клей такой, что на него не боятся клеить тяжеленные плиты керамгранита, которым висеть лет 70-100 минимум. Но вот, сами можете посмотреть: http://www.mfs-aluminium.com/nvf-glue.html
или вот: http://vfasad.com.ua/klej.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Миссия МВФ досрочно покидает Киев - СМИ.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... t-kyev-smy
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:02

  Чукча2 написав:Миссия МВФ досрочно покидает Киев - СМИ.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... t-kyev-smy

Как сказал старший друг нового президента: "от МВФ одно зло. Ставят эксперименты над богатой страной, загоняя ее в бедность и нищету". Поэтому пусть катятся - "дефолт - не страшен"(с). А когда у тебя большая часть активов в валюте в оффшорах, то "дефол не только не страшен, но даже и очень полезен".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:05

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Миссия МВФ досрочно покидает Киев - СМИ.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... t-kyev-smy

Как сказал старший друг нового президента: "от МВФ одно зло. Ставят эксперименты над богатой страной, загоняя ее в бедность и нищету". Поэтому пусть катятся - "дефолт - не страшен"(с). А когда у тебя большая часть активов в валюте в оффшорах, то "дефол не только не страшен, но даже и очень полезен".



МВФ выпустила опровержение , зрадофилы выдыхайте ))
https://www.unian.net/economics/finance ... etsya.html

Хотя лично я склоняюсь что в течении мая-июля очередного транша не будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:15

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Миссия МВФ досрочно покидает Киев - СМИ.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... t-kyev-smy

Как сказал старший друг нового президента: "от МВФ одно зло. Ставят эксперименты над богатой страной, загоняя ее в бедность и нищету". Поэтому пусть катятся - "дефолт - не страшен"(с). А когда у тебя большая часть активов в валюте в оффшорах, то "дефол не только не страшен, но даже и очень полезен".



МВФ выпустила опровержение , зрадофилы выдыхайте ))
https://www.unian.net/economics/finance ... etsya.html

Ну, слава Богу. Мне ни дефолт, ни курсовая чехарда не нужны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:МВФ выпустила опровержение , зрадофилы выдыхайте ))

Кто-то вышел в туалет, а написали, что "покинули Киев"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:20

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:МВФ выпустила опровержение , зрадофилы выдыхайте ))

Кто-то вышел в туалет, а написали, что "покинули Киев"

Пошел в туалет и весь вышел(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:03

собівартість м2 КРЖН

ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ тем, кто обращается к нам по вопросу приобретения м2 в ЖК "ПІВДЕННИЙ КВАРТАЛ" и думает решиться на столь опрометчивый шаг.
Итак, имеет смысл исходить из следующих цифр: один комплекс предусматривает сооружение примерно 500-600 квартир. Реальная себестоимость квадратного метра около 200 дол. (в эту сумму заложены даже откаты). Средняя цена, по которой обманутые граждане приобретают квадратный метр, 500-700 дол.
Таким образом, на одном жилищном комплексе участники пирамиды зарабатывают порядка 15 млн. долларов чистого дохода. И эта цифра продолжает увеличиваться, заполняя буквально каждый более-менее свободный участок столичной земли.

p.s.
передрук з групи Фейсбука по одній з будов Войцеховського (УКО)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:собівартість м2 КРЖН

можно верить про 200 баксов? Зуб даёте?
2 года назад было про 10500 в грн. Монолит.Статья на Лиге, обсуждали
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:24

  Serg-ik написав:
  flyman написав:собівартість м2 КРЖН

можно верить про 200 баксов? Зуб даёте?
2 года назад было про 10500 в грн. Монолит.Статья на Лиге, обсуждали

Конечно можно. Это ж УКО. Себестоимость дома, который никогда не будет достроен, может быть и 50 баксов за метр.
airmax78
 
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