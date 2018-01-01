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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 148
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
22
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:33

flyman а что УКО до сих пор покупают? На что расчитывают? Зе доки от фонаря даст?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:38

  барабашов написав:flyman а что УКО до сих пор покупают? На что расчитывают? Зе доки от фонаря даст?

Зе- винесе це питання на рехверендум((( :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:42

  Frant написав:
  барабашов написав:flyman а что УКО до сих пор покупают? На что расчитывают? Зе доки от фонаря даст?

Зе- винесе це питання на рехверендум((( :mrgreen:

колєга казав, що ніби то щас в Кличка дають добро на дострой недостроїв Войцеховського, от самому цікаво, чи правда, чи брешуть...
з референдумом - класна шутка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Зе доки от фонаря даст?

Зе на фонарь повесит. Строителей.
Кто даст доки надо спрашивать у ... Авакова. Он же вроде министр ВНУТРЕННИХ (беспре)дел.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:01

  airmax78 написав:Клеили специальным клеем на алюминиевые или стальные направляющие. Все то же самое, что с кронштейнами, только с кронштейнов керамогранит можно снять и поставить обратно. А наклеенный - снять нельзя. Подойдите ближе к фасаду - посмотрите за что держится керамогранит. Ту же технологию применили в Ауруме. В Ричмонде и Челси Тауэр - по-старинке - на кронштейнах. В Альтер Эго - не обратил внимания.

И какой ресурс службы фасада при такой технологии? :shock:
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