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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:09
airmax78 написав: UA написав:
И какой ресурс службы фасада при такой технологии?
Пожизненный. Через сколько там этот полимер начнет разлагаться? Лет через 100?
Лидеры рынка выпускают с максимальным сроком эксплуатации 50 лет
Потому и спросил.
airmax78 написав:
А через 100 лет все что сейчас строят, в любом случае, под снос (за очень редким исключением).
Понятно...Типичный "Царский дом" несколько раз переживет все эти ТТ-РТ-МРТ...
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Додано: Сер 22 тра, 2019 16:55
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Ну наверное застройщики много думают, прежде чем что-то делают?
Смищно
Используют только проверенные временем технологии и самые долговечные и прочные материалы. Они ведь несут за это ответственность и рискуют репутацией.
Тогда надо пирамиды строить
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Додано: Сер 22 тра, 2019 16:57
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
И какой ресурс службы фасада при такой технологии?
Пожизненный. Через сколько там этот полимер начнет разлагаться? Лет через 100?
Лидеры рынка выпускают с максимальным сроком эксплуатации 50 лет
Потому и спросил.
airmax78 написав:
А через 100 лет все что сейчас строят, в любом случае, под снос (за очень редким исключением).
Понятно...Типичный "Царский дом" несколько раз переживет все эти ТТ-РТ-МРТ...
Цель же не в том, чтобы кого-то пережить. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь. В царском доме это сделать сложно. То ли дело ТТ, РТ или Тетрис.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 16:58
Faceless написав: airmax78 написав: Gastarbaiter написав:
Смищно
Используют только проверенные временем технологии и самые долговечные и прочные материалы. Они ведь несут за это ответственность и рискуют репутацией.
Тогда надо пирамиды строить
Многие именно этим и занимаются. (Кто сказал Оркада?)
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:20
airmax78 написав:
. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.
Обычно люди, которые так говорят долго не живут
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:52
hume написав: airmax78 написав:
. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.
Обычно люди, которые так говорят долго не живут
Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом.
Два выражения про таких людей.
Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.
Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 18:12
airmax78 написав:
Цель же не в том, чтобы кого-то пережить. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь. В царском доме это сделать сложно. То ли дело ТТ, РТ или Тетрис.
Цель в том, чтобы быть счастливым. А это понятие уже у каждого индивидуально. У кого-то модный МОП с бассейном на крыше. У кого-то - каждые несколько дней приходовать по новой мальвине. У кого-то спорт-кар в гараже. А вчера читал за чувака, который весит 300 с чем-то кг, в свои 30+ лет не работает, сидит на папкиной шее и целыми днями шпилит в приставку. Так он тоже заявляет, что счастлив.
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Gastarbaiter
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