Додано: Сер 22 тра, 2019 17:52

hume написав: airmax78 написав:

. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь. . Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.

Обычно люди, которые так говорят долго не живут Обычно люди, которые так говорят долго не живут

Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом.Два выражения про таких людей.Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм.