RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1046104710481049

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 148
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
22
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:09

  airmax78 написав:
  UA написав:И какой ресурс службы фасада при такой технологии? :shock:

Пожизненный. Через сколько там этот полимер начнет разлагаться? Лет через 100?

Лидеры рынка выпускают с максимальным сроком эксплуатации 50 лет :D
Потому и спросил.

  airmax78 написав: А через 100 лет все что сейчас строят, в любом случае, под снос (за очень редким исключением).

Понятно...Типичный "Царский дом" несколько раз переживет все эти ТТ-РТ-МРТ...
UA
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 19.07.08
Подякував: 421 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Ну наверное застройщики много думают, прежде чем что-то делают?

Смищно :mrgreen:

Используют только проверенные временем технологии и самые долговечные и прочные материалы. Они ведь несут за это ответственность и рискуют репутацией.
Тогда надо пирамиды строить
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24750
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5841 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:57

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:И какой ресурс службы фасада при такой технологии? :shock:

Пожизненный. Через сколько там этот полимер начнет разлагаться? Лет через 100?

Лидеры рынка выпускают с максимальным сроком эксплуатации 50 лет :D
Потому и спросил.

  airmax78 написав: А через 100 лет все что сейчас строят, в любом случае, под снос (за очень редким исключением).

Понятно...Типичный "Царский дом" несколько раз переживет все эти ТТ-РТ-МРТ...

Цель же не в том, чтобы кого-то пережить. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь. В царском доме это сделать сложно. То ли дело ТТ, РТ или Тетрис.
airmax78
 
Повідомлень: 30169
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:58

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Смищно :mrgreen:

Используют только проверенные временем технологии и самые долговечные и прочные материалы. Они ведь несут за это ответственность и рискуют репутацией.
Тогда надо пирамиды строить

Многие именно этим и занимаются. (Кто сказал Оркада?)
airmax78
 
Повідомлень: 30169
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:20

  airmax78 написав:
. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.

Обычно люди, которые так говорят долго не живут
hume
 
Повідомлень: 5543
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:52

  hume написав:
  airmax78 написав:
. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.

Обычно люди, которые так говорят долго не живут

Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом.
Два выражения про таких людей.

Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.

Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм.
Vlad442
 
Повідомлень: 5465
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1046104710481049
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1436, 1437, 1438
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14377 2374646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 17:52
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180258
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 52782
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.