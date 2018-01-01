RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:04

  airmax78 написав:Не понимаю, зачем вы на себя наговариваете. А как же клятва Имхотепа?


Я вам рассказываю реальную ситуацию, причем еще не упомянул таких деятелей как контролирующие органы особенно докучающих если стройка идет в центре города начиная от ГАСКа и прокуратуры и заканчивая многочисленными инспекциями от Киевгаза,Киевтелекома,администраций районов и города и даже "Сельскохозяйственной инспекцией г.Киева"
Клятв никому никаких никогда не давал, разве что подписку о неразглашении при устройстве.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 22 тра, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 29.05.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:06

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:
. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.

Обычно люди, которые так говорят долго не живут

Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом.
Два выражения про таких людей.

Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.

Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм.

Опять нравоучения. Влад, скажите, вы когда-нибудь жили, ну пусть не в доме с модным МОПом (все-таки они совсем недавно появляться начали), но хотя бы в хорошей гостинице типа Хаятта или Риц Карлтона? Если жили, то вы же понимаете разницу между Хаятом и, например, готелем Козацкий?
Разница между Тетрисом и домом начала 00х примерно такая же. О разнице с советской вторичкой - молчу. Так зачем жить в Козацком, если можешь себе позволить Хаят (это я не про себя)? Будешь ли ты счастлив в Козацком, если привык к Хаяту?
airmax78
 
Повідомлень: 30173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут еще важно отметить, что в Козацком вам две-три ночи переночевать, а в совкошлаке жить долгие годы. Грусть-печаль-тоска.
airmax78
 
Повідомлень: 30173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:47

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Пожизненный. Через сколько там этот полимер начнет разлагаться? Лет через 100? А через 100 лет все что сейчас строят, в любом случае, под снос (за очень редким исключением).


Да ну н@хер. Вы точно уверены что на клею??
Никогда не заглядывал, но сейчас специально выглянул в окно в ривере--все на зажимах. Какой ещё клей? А если отклеится и с 10-20 этажа кому то на голову прилетит плита, кто виноват будет?

120%. Ривер ваш - один из первых комплексов с керамогранитным вентфасадом. Там-то конечно по старой технологии сделано. Все что после 2016-2017 - уже на клею. Тот же Дом Профсоюзов - обратите внимание.
airmax78
 
Повідомлень: 30173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:47

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Используют только проверенные временем технологии и самые долговечные и прочные материалы. Они ведь несут за это ответственность и рискуют репутацией.
Тогда надо пирамиды строить

Хто буде фараоном? Зе-?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19879
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:49

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
Однозначно!
Наши дорожники тоже несут и рискуют - и что?)))
Пока в стране не будет адекватной ответственности(и не только в строительстве) за каждый эпик фейл, все фразы об ответственности можно сразу сливать в помойную яму

І хто ж є взірцем відповідальності? Хто наведе порядок в державі? Актьоришка з квартальними?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19879
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:56

  Frant написав:І хто ж є взірцем відповідальності? Хто наведе порядок в державі? Актьоришка з квартальними?

Почему Вы позволяете себе унижать людей?
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 22.05.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну че... все начинается. :mrgreen:

https://www.zerohedge.com/news/2019-05-22/even-recession-has-officially-begun-large-us-firms-are-laying-1000s-workers

Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 22.05.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:28

  Frant написав:І хто ж є взірцем відповідальності? Хто наведе порядок в державі? Актьоришка з квартальними?

После Шоколадного барыги годится любой
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 29.05.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1047104810491050
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1436, 1437, 1438
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14377 2374869
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 17:52
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180266
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 52805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6509)
22.05.2019 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.