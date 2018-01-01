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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:04
airmax78 написав:
Не понимаю, зачем вы на себя наговариваете. А как же клятва Имхотепа?
Я вам рассказываю реальную ситуацию, причем еще не упомянул таких деятелей как контролирующие органы особенно докучающих если стройка идет в центре города начиная от ГАСКа и прокуратуры и заканчивая многочисленными инспекциями от Киевгаза,Киевтелекома,администраций районов и города и даже "Сельскохозяйственной инспекцией г.Киева"
Клятв никому никаких никогда не давал, разве что подписку о неразглашении при устройстве.
Востаннє редагувалось shapo
в Сер 22 тра, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 19:06
Vlad442 написав: hume написав: airmax78 написав:
. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.
Обычно люди, которые так говорят долго не живут
Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом.
Два выражения про таких людей.
Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.
Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм.
Опять нравоучения. Влад, скажите, вы когда-нибудь жили, ну пусть не в доме с модным МОПом (все-таки они совсем недавно появляться начали), но хотя бы в хорошей гостинице типа Хаятта или Риц Карлтона? Если жили, то вы же понимаете разницу между Хаятом и, например, готелем Козацкий?
Разница между Тетрисом и домом начала 00х примерно такая же. О разнице с советской вторичкой - молчу. Так зачем жить в Козацком, если можешь себе позволить Хаят (это я не про себя)? Будешь ли ты счастлив в Козацком, если привык к Хаяту?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 19:43
Тут еще важно отметить, что в Козацком вам две-три ночи переночевать, а в совкошлаке жить долгие годы. Грусть-печаль-тоска.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 19:47
Жека79 написав: airmax78 написав:
Пожизненный. Через сколько там этот полимер начнет разлагаться? Лет через 100? А через 100 лет все что сейчас строят, в любом случае, под снос (за очень редким исключением).
Да ну н@хер. Вы точно уверены что на клею??
Никогда не заглядывал, но сейчас специально выглянул в окно в ривере--все на зажимах. Какой ещё клей? А если отклеится и с 10-20 этажа кому то на голову прилетит плита, кто виноват будет?
120%. Ривер ваш - один из первых комплексов с керамогранитным вентфасадом. Там-то конечно по старой технологии сделано. Все что после 2016-2017 - уже на клею. Тот же Дом Профсоюзов - обратите внимание.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 21:47
Faceless написав: airmax78 написав: Gastarbaiter написав:
Используют только проверенные временем технологии и самые долговечные и прочные материалы. Они ведь несут за это ответственность и рискуют репутацией.
Тогда надо пирамиды строить
Хто буде фараоном? Зе-?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 21:49
antey1969 написав: airmax78 написав:
Однозначно!
Наши дорожники тоже несут и рискуют - и что?)))
Пока в стране не будет адекватной ответственности(и не только в строительстве) за каждый эпик фейл, все фразы об ответственности можно сразу сливать в помойную яму
І хто ж є взірцем відповідальності? Хто наведе порядок в державі? Актьоришка з квартальними?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 21:56
Frant написав:
І хто ж є взірцем відповідальності? Хто наведе порядок в державі? Актьоришка з квартальними?
Почему Вы позволяете себе унижать людей?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 22:04
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Додано: Сер 22 тра, 2019 22:28
Frant написав:
І хто ж є взірцем відповідальності? Хто наведе порядок в державі? Актьоришка з квартальними?
После Шоколадного барыги годится любой
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