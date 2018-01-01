Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Не понимаю, зачем вы на себя наговариваете. А как же клятва Имхотепа?
Я вам рассказываю реальную ситуацию, причем еще не упомянул таких деятелей как контролирующие органы особенно докучающих если стройка идет в центре города начиная от ГАСКа и прокуратуры и заканчивая многочисленными инспекциями от Киевгаза,Киевтелекома,администраций районов и города и даже "Сельскохозяйственной инспекцией г.Киева" Клятв никому никаких никогда не давал, разве что подписку о неразглашении при устройстве.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 22 тра, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав: . Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.
Обычно люди, которые так говорят долго не живут
Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом. Два выражения про таких людей.
Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.
Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм.
Опять нравоучения. Влад, скажите, вы когда-нибудь жили, ну пусть не в доме с модным МОПом (все-таки они совсем недавно появляться начали), но хотя бы в хорошей гостинице типа Хаятта или Риц Карлтона? Если жили, то вы же понимаете разницу между Хаятом и, например, готелем Козацкий? Разница между Тетрисом и домом начала 00х примерно такая же. О разнице с советской вторичкой - молчу. Так зачем жить в Козацком, если можешь себе позволить Хаят (это я не про себя)? Будешь ли ты счастлив в Козацком, если привык к Хаяту?
airmax78 написав:Пожизненный. Через сколько там этот полимер начнет разлагаться? Лет через 100? А через 100 лет все что сейчас строят, в любом случае, под снос (за очень редким исключением).
Да ну н@хер. Вы точно уверены что на клею?? Никогда не заглядывал, но сейчас специально выглянул в окно в ривере--все на зажимах. Какой ещё клей? А если отклеится и с 10-20 этажа кому то на голову прилетит плита, кто виноват будет?
120%. Ривер ваш - один из первых комплексов с керамогранитным вентфасадом. Там-то конечно по старой технологии сделано. Все что после 2016-2017 - уже на клею. Тот же Дом Профсоюзов - обратите внимание.
Специальная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на избрание меры пресечения ген.директору Укрбуда. Суд ему назначил залог 2 млн.грн. САП указало пикантную подробность. У директора Укрбуда машина ценой 10 млн.грн.
Комиссия во главе с вице-премьер-министром Степаном Кубивым начала изучение ситуации вокруг стройки на Осокорках, сообщил проект журналистских расследований "Стоп коррупции". Инвесторы утверждают, что у застройщика есть все разрешения, а работам мешает Киевский горсовет. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/kiev/antireyd ... 84253.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s