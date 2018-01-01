Додано: Сер 22 тра, 2019 19:06

Vlad442 написав: hume написав: airmax78 написав:

. Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь. . Цель в том, чтобы прожить яркую и красивую жизнь.

Обычно люди, которые так говорят долго не живут Обычно люди, которые так говорят долго не живут

Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом.

Два выражения про таких людей.



Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.



Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм. Люди, которые так говорят, обычно гонятся за миражем, за навязанным им обществом и окружением стереотипами. Как собака, бегающая за своим хвостом.Два выражения про таких людей.Люди покупают вещи, которые им не нужны, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кого они даже не знают.Когда вам говорят, что в жизни надо попробовать всё, то в девяносто девяти случаях из ста под словом "всё" подразумевается алкоголь, наркотики и секс. И лишь в одном - высшая математика, классическая музыка и альпинизм.

Опять нравоучения. Влад, скажите, вы когда-нибудь жили, ну пусть не в доме с модным МОПом (все-таки они совсем недавно появляться начали), но хотя бы в хорошей гостинице типа Хаятта или Риц Карлтона? Если жили, то вы же понимаете разницу между Хаятом и, например, готелем Козацкий?Разница между Тетрисом и домом начала 00х примерно такая же. О разнице с советской вторичкой - молчу. Так зачем жить в Козацком, если можешь себе позволить Хаят (это я не про себя)? Будешь ли ты счастлив в Козацком, если привык к Хаяту?