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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1048104910501051

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:58

CRUSADER почти центр, почти законное строительство.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:03

  Serg-ik написав:CRUSADER почти центр, почти законное строительство.

ша, тут Зе заварює кашу... ще рановато шото брать ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:CRUSADER почти центр, почти законное строительство.
Да, есть вопросы, но с 13 готовыми домами не думаю, что возникнут сложности с вводом с городом. Цена аренды там смело можно заряжать от 900 долл грн и выше для 47 кв м. Предв расчёт 100 арендных плат минимум при ремонте за 14к у.е.
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:38

как то странно, мост почти построен, а смета растёт
Кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві зросла з 260 млн до 419,96 млн грн.
Про це свідчить розпорядження КМДА №859 від 16 травня про перерозподіл видатків бюджету Києва на 2019 рік, пишуть "Наші гроші".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/23/648052/
команда профессионалов посчитать не может?
Неужели подрядчики строили в долг? Вот как то не верится, что заказчик заказал на 420 млн работ и фактически получил их, зная что выделено всего 260 млн .

P.S.
Интересно, муниципальные строительные компании так же считают свои сметы и прайсы?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:39

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Инвестируй в Укрбуд))

Веришь в украинский суд?
Инвестируй в Укрбуд
Есть в стране реформ прогресс?
Покупаешь в КГС
Нет ни рая и ни ада
Денежку несём в "Аркада"
Рынку не грозит обвал
Покупаем в Интергал
Рынок жив жив, никак не труп
доказал "Столица групп"....

ну и так далее

P.S.
не скупитесь, ставьте "лайки"-
не было давно медальки


Получил 10 лайков и третье место ( медальки, правда, не вижу)
Всем спасибо!!! :D
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:53

  Serg-ik написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Инвестируй в Укрбуд))

Веришь в украинский суд?
Инвестируй в Укрбуд
Есть в стране реформ прогресс?
Покупаешь в КГС
Нет ни рая и ни ада
Денежку несём в "Аркада"
Рынку не грозит обвал
Покупаем в Интергал
Рынок жив жив, никак не труп
доказал "Столица групп"....

ну и так далее

P.S.
не скупитесь, ставьте "лайки"-
не было давно медальки


Получил 10 лайков и третье место ( медальки, правда, не вижу)
Всем спасибо!!! :D

і шото дасть, скідку в Аркаді чи КГС?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:і шото дасть, скідку в Аркаді чи КГС?

Почешет ЧСВ)
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