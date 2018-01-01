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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:58
CRUSADER почти центр, почти законное строительство.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:03
ша, тут Зе заварює кашу... ще рановато шото брать ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, есть вопросы, но с 13 готовыми домами не думаю, что возникнут сложности с вводом с городом. Цена аренды там смело можно заряжать от 900 долл грн и выше для 47 кв м. Предв расчёт 100 арендных плат минимум при ремонте за 14к у.е.
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:38
как то странно, мост почти построен, а смета растёт
команда профессионалов посчитать не может?
Неужели подрядчики строили в долг? Вот как то не верится, что заказчик заказал на 420 млн работ и фактически получил их, зная что выделено всего 260 млн .
P.S.
Интересно, муниципальные строительные компании так же считают свои сметы и прайсы?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:39
Получил 10 лайков и третье место ( медальки, правда, не вижу)
Всем спасибо!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:53
і шото дасть, скідку в Аркаді чи КГС?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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