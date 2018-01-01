Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Одно из условий сотрудничества с МВФ это гибкий обменный курс. Как только начнут палить ЗВР на его поддержание, МВФ объявит об уходе и олени побегут из ОВГЗ. Тут никаких ЗВР не хватит. Говорить сейчас, что курс стабилен еще 1,5-2 года это хуже, чем ставить в казино на красное.
Vlad442 написав:Одно из условий сотрудничества с МВФ это гибкий обменный курс. Как только начнут палить ЗВР на его поддержание, МВФ объявит об уходе и олени побегут из ОВГЗ. Тут никаких ЗВР не хватит. Говорить сейчас, что курс стабилен еще 1,5-2 года это хуже, чем ставить в казино на красное.
Овгз по нерезам на 1.1 млрд долл, им всем дадут выйти с норм курсом. Ещё 3 млрд долл висит нам счетах на 'разные' выплаты