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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1049105010511052

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В любом случае они курс не завалят, им или не дадут, или профф используют для этого звр минумум ещё на год. Без чёрного лебедя курс стабилен года 1,5-2
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:40

Одно из условий сотрудничества с МВФ это гибкий обменный курс. Как только начнут палить ЗВР на его поддержание, МВФ объявит об уходе и олени побегут из ОВГЗ. Тут никаких ЗВР не хватит.
Говорить сейчас, что курс стабилен еще 1,5-2 года это хуже, чем ставить в казино на красное.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:46

  trololo написав:Богдан сказал, что будут сотрудничать с МВФ, значит риски дефолта и обвала не большие. Торговый баланс -0.3млрд за квартал, это не много

Нууу раз Богдан сказал.. .
Альтернативное мнение: https://m.facebook.com/permalink.php?st ... cation=ufi
cat857
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:10

  cat857 написав:
  trololo написав:Богдан сказал, что будут сотрудничать с МВФ, значит риски дефолта и обвала не большие. Торговый баланс -0.3млрд за квартал, это не много

Нууу раз Богдан сказал.. .
Альтернативное мнение: https://m.facebook.com/permalink.php?st ... cation=ufi

Такой же уровень "аналитики", как и у Богдана, но с противоположным знаком.
И тех, и других в топку
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:19

  CRUSADER написав:Что то я запал на ярославов град. Заначка жжет карман, сдача домов уже вот вот. Центр фактически

По чем сейчас метр? Год назад уже было не очень дешево.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  CRUSADER написав:Что то я запал на ярославов град. Заначка жжет карман, сдача домов уже вот вот. Центр фактически

По чем сейчас метр? Год назад уже было не очень дешево.
1600 видовой плюс ещё можно выбить 10% за 100% оплату. Имхо, локация лучше серебряной мили
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Одно из условий сотрудничества с МВФ это гибкий обменный курс. Как только начнут палить ЗВР на его поддержание, МВФ объявит об уходе и олени побегут из ОВГЗ. Тут никаких ЗВР не хватит.
Говорить сейчас, что курс стабилен еще 1,5-2 года это хуже, чем ставить в казино на красное.
Овгз по нерезам на 1.1 млрд долл, им всем дадут выйти с норм курсом. Ещё 3 млрд долл висит нам счетах на 'разные' выплаты
CRUSADER
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  #<1 ... 1049105010511052
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