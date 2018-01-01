Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Одно из условий сотрудничества с МВФ это гибкий обменный курс. Как только начнут палить ЗВР на его поддержание, МВФ объявит об уходе и олени побегут из ОВГЗ. Тут никаких ЗВР не хватит. Говорить сейчас, что курс стабилен еще 1,5-2 года это хуже, чем ставить в казино на красное.
Vlad442 написав:Одно из условий сотрудничества с МВФ это гибкий обменный курс. Как только начнут палить ЗВР на его поддержание, МВФ объявит об уходе и олени побегут из ОВГЗ. Тут никаких ЗВР не хватит. Говорить сейчас, что курс стабилен еще 1,5-2 года это хуже, чем ставить в казино на красное.
Овгз по нерезам на 1.1 млрд долл, им всем дадут выйти с норм курсом. Ещё 3 млрд долл висит нам счетах на 'разные' выплаты
CRUSADER написав:Что то я запал на ярославов град. Заначка жжет карман, сдача домов уже вот вот. Центр фактически
По чем сейчас метр? Год назад уже было не очень дешево.
1600 видовой плюс ещё можно выбить 10% за 100% оплату. Имхо, локация лучше серебряной мили
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.
airmax78 написав:По чем сейчас метр? Год назад уже было не очень дешево.
1600 видовой плюс ещё можно выбить 10% за 100% оплату. Имхо, локация лучше серебряной мили
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.
Часто 6 дней в неделю. Но если появится метро - будет альтернатива. А так-то там хорошо, уютно. Мне этот район нравится.