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Додано: Чет 23 тра, 2019 17:37
Мне одному показалась скрытая реклама ярославов град несколькими участниками?
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:45
Там хорошо в сб и вс...во все остальные дни там все дороги запаркованы автомобилями и пробки ...
Выбирай 2 дня хорошо / 5 дней плохо
Вот по-этому и создаются деловые и спальные районы.
Живите своим умом!
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:01
Почему скрытая? Хорошее место, хорший комплекс: вентфасад, модные МОПы (ну, по крайней мере обещают), потолки, по-моему, 2,9, подземный паркинг, своя галерея типа пассажа (там, кстати, коммерческие помещения, слышал, неплохо продаются). И цена, пока, довольно вменяемая. Интересный проект.
Моя знакомая, живущая в соседнем доме с окнами на эту площадку, правда, ругается, что они "плохо строят". Но я думаю, что она просто слабо разбирается в строительстве + там весь этот микрорайончик ненавидит этот проект.
P.S. Кишкина и Ко, кстати, молодцы - если бы не они - этажность была бы сильно выше и это бы выглядело слишком монструозно. А так +/- нормально.
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:07
ИМХО жить нужно только в центре или близко к центру. И это место - очень неплохое для жизни.
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