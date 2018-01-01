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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1050105110521053

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:37

Мне одному показалась скрытая реклама ярославов град несколькими участниками?
valentinius
 
Повідомлень: 106
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:45

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.

Часто 6 дней в неделю. Но если появится метро - будет альтернатива. А так-то там хорошо, уютно. Мне этот район нравится.


Там хорошо в сб и вс...во все остальные дни там все дороги запаркованы автомобилями и пробки ...
Выбирай 2 дня хорошо / 5 дней плохо
Вот по-этому и создаются деловые и спальные районы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Подякував: 3286 раз.
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18
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:01

  valentinius написав:Мне одному показалась скрытая реклама ярославов град несколькими участниками?

Почему скрытая? Хорошее место, хорший комплекс: вентфасад, модные МОПы (ну, по крайней мере обещают), потолки, по-моему, 2,9, подземный паркинг, своя галерея типа пассажа (там, кстати, коммерческие помещения, слышал, неплохо продаются). И цена, пока, довольно вменяемая. Интересный проект.
Моя знакомая, живущая в соседнем доме с окнами на эту площадку, правда, ругается, что они "плохо строят". Но я думаю, что она просто слабо разбирается в строительстве + там весь этот микрорайончик ненавидит этот проект.
P.S. Кишкина и Ко, кстати, молодцы - если бы не они - этажность была бы сильно выше и это бы выглядело слишком монструозно. А так +/- нормально.
airmax78
 
Повідомлень: 30180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:07

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.

Часто 6 дней в неделю. Но если появится метро - будет альтернатива. А так-то там хорошо, уютно. Мне этот район нравится.


Там хорошо в сб и вс...во все остальные дни там все дороги запаркованы автомобилями и пробки ...
Выбирай 2 дня хорошо / 5 дней плохо
Вот по-этому и создаются деловые и спальные районы.

ИМХО жить нужно только в центре или близко к центру. И это место - очень неплохое для жизни.
airmax78
 
Повідомлень: 30180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
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  #<1 ... 1050105110521053
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