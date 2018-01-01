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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1051105210531054>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:37

Мне одному показалась скрытая реклама ярославов град несколькими участниками?
valentinius
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:45

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.

Часто 6 дней в неделю. Но если появится метро - будет альтернатива. А так-то там хорошо, уютно. Мне этот район нравится.


Там хорошо в сб и вс...во все остальные дни там все дороги запаркованы автомобилями и пробки ...
Выбирай 2 дня хорошо / 5 дней плохо
Вот по-этому и создаются деловые и спальные районы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:01

  valentinius написав:Мне одному показалась скрытая реклама ярославов град несколькими участниками?

Почему скрытая? Хорошее место, хорший комплекс: вентфасад, модные МОПы (ну, по крайней мере обещают), потолки, по-моему, 2,9, подземный паркинг, своя галерея типа пассажа (там, кстати, коммерческие помещения, слышал, неплохо продаются). И цена, пока, довольно вменяемая. Интересный проект.
Моя знакомая, живущая в соседнем доме с окнами на эту площадку, правда, ругается, что они "плохо строят". Но я думаю, что она просто слабо разбирается в строительстве + там весь этот микрорайончик ненавидит этот проект.
P.S. Кишкина и Ко, кстати, молодцы - если бы не они - этажность была бы сильно выше и это бы выглядело слишком монструозно. А так +/- нормально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:07

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.

Часто 6 дней в неделю. Но если появится метро - будет альтернатива. А так-то там хорошо, уютно. Мне этот район нравится.


Там хорошо в сб и вс...во все остальные дни там все дороги запаркованы автомобилями и пробки ...
Выбирай 2 дня хорошо / 5 дней плохо
Вот по-этому и создаются деловые и спальные районы.

ИМХО жить нужно только в центре или близко к центру. И это место - очень неплохое для жизни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:30

Вышла статистика по населению.

Численность населения Киева
01.04 - 2951482 ( +576 за мес , с начала года +663 человека )

По Украине
01.04 - 42079547 ( -22103 за мес , с начала года -73654 человека )

Природный прирост по Киеву за 3 месяца отрицательный -634 чел
Миграционный прирост по Киеву за 3 мес +1297

В 1 квартале 2017 года прирост населения Киева был 3229 человека
В 1 квартале 2018 года прирост населения Киева был 1474 человека
В 1 квартале 2019 года прирост населения Киева был 663 человека
По этой динамике видно что скоро прирост может остановиться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот я все-таки не понимаю, как они миграционный прирост считают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:53

  airmax78 написав:Вот я все-таки не понимаю, как они миграционный прирост считают?

Честно ? Я тоже не понимаю.

Міграційний рух населення – демографічний процес, що змінює чисельність і склад населення за рахунок його територіального переміщення.

Відомості про міграційний рух населення формуються на підставі щорічної статистичної розробки даних відомостей про реєстрацію місця проживання фізичних осіб та відомостей про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, які надійшли від органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, сільських голів (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).

Кількість прибулих визначають за відомостями про реєстрацію місця проживання фізичних осіб.

Кількість вибулих визначають за відомостями зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:15

  airmax78 написав:Вот я все-таки не понимаю, как они миграционный прирост считают?

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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:27

Ребята, ну вы же понимаете, что тогда эта статистика ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ. В Киеве живут сотни тысяч людей, зарегистрированных в других городах (в т.ч. и я, кстати). И тысячи ежегодно приезжают. И ни в какую статистику они не попадают. А мужчины, думаю, с 2014го вообще перестали регистрироваться в Киеве. Потому что теперь для перерегистрации нужна справка из военкомата - а это целый гембель.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 23 тра, 2019 19:30, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:29

  airmax78 написав:Ребята, ну вы же понимаете, что тогда эта статистика ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ.

Нет, не понимаем.
Методология точно описана.
Рождаемость смертность тоже легко считается.
Живите своим умом!
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  #<1 ... 1051105210531054>
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